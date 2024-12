Mikołajkowy Przejazd Rowerowy przez Szczecin [GALERIA]

W piątkowy wieczór (6 grudnia) w centrum Szczecina słychać było dzwoneczki, śmiech i świąteczną muzykę. Kilkudziesięciu rowerzystów, przebranych za Mikołajów, Śnieżynki, skrzaty i renifery, wzięło udział w tradycyjnym Mikołajkowym Przejeździe Rowerowym organizowanym przez Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

Przejazd rozpoczął się o godzinie 19 na pl. Solidarności, a trasa liczyła około 7 kilometrów i prowadziła przez główne ulice miasta. Kolorowy korowód nie ominął świątecznego jarmarku.

Organizatorzy podkreślali, że to wydarzenie ma na celu nie tylko promowanie zdrowego stylu życia, ale także integrowanie mieszkańców Szczecina w radosnej przedświątecznej atmosferze. - To czas, by się uśmiechnąć, wyjść z domów i poczuć ducha świąt – mówili.

Ważnym elementem wydarzenia była kreatywność uczestników. Stroje Mikołajów, świecące czapki czy rowery udekorowane lampkami LED stworzyły prawdziwie magiczny klimat.

Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejne edycje i zachęcają do włączenia się w przyszłoroczne przejazdy. Bo w końcu, czy jest lepszy sposób na świętowanie niż rowerowa przejażdżka w towarzystwie Mikołajów i reniferów?©℗

(dg)

Fot. Dariusz Gorajski