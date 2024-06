Mieszkańcy Szymanowskiego nadal protestują. "Nie chcemy betonozy"

Zainteresowanie środową komisją było olbrzymie. Fot. Alan Sasinowski

Środowe posiedzenie Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin było poświęcone inwestycji przy ul. Szymanowskiego. O tym, jak wielkie emocje budzi ta sprawa, świadczyła frekwencja: w sali, w której odbywała się komisja, pojawiło się tak wielu mieszkańców, że zabrakło dla nich krzeseł. Emocje były spore.

O tym konflikcie piszemy od kilku miesięcy. Modehpolmo buduje na działce przy Szymanowskiego 18, na której do tej pory był zieleniec, wielokondygnacyjny blok wielorodzinny z dyskontem i garażem podziemnym. Nowy obiekt zasłoni blok stojący do tej pory najbliżej Urzędu Miasta. Mieszkańcy są mocno rozgoryczeni - jak mówią, ich domy zmienią się w pozbawione światła dziuple, stracą dostęp do chodników, do wiaty śmietnikowej, a wartość ich nieruchomości spadnie.

Od miesięcy protestują. Wspiera ich część radnych. Na środowe posiedzenie komisji radni Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz i Przemysław Słowik zaprosili przedstawicieli Modehpolmo, by zaprezentowali swój punkt widzenia. Ale ci nie przyszli.

- Bardzo żałuje, że firma Modehpolmo nie uraczyła nas swoją obecnością - komentował Andrzej Radziwinowicz, przewodniczący komisji. - Pan prezes nie wysłał nawet pełnomocnika. To pokazuje arogancję wobec lokalnej społeczności.

Przemysław Słowik zastanawiał się, czy nie można było nie zgodzić się na inwestycję, powołując się na punkt o obniżeniu standardów warunków mieszkaniowych. W tym przypadku obniżenie standardów wydaje się bowiem oczywiste.

Jednak przedstawiciele Urzędu Miasta przekonywali, że zgoda na inwestycję była uzasadniona. Urzędnicy wskazali, że miejscowy plan dokładnie określa, co może obniżać standard warunków mieszkaniowych. Może to być na przykład lokal gastronomiczny, ale nie dom wielorodzinny - nieważne, jak blisko innych mieszkań się znajduje.

Wielu mieszkańców, którzy przyszli na komisję, dawało głośno wyraz swojemu rozgoryczeniu. Zadawali pytania, komentowali, polemizowali z urzędnikami. W pewnym momencie Andrzej Radziwinowicz miał mały problem z zapanowaniem nad przebiegiem obrad.

- Nie podoba mi się ta budowa. Budynek ma być w okno w okno z naszym budynkiem - mówiła pani Zofia. - Sąsiad będzie nam zaglądał do łazienki? Z drugiej strony budynku sąsiedzi będą mieli pod oknami parking, spaliny będą iść im prosto w okna. To oczywiste, że nasze mieszkania stracą wartość. Jak to jest, że za komuny potrafili budować w odpowiedniej odległości, a teraz wszystko można? Ktoś, kto planuje, powinien wiedzieć, że tak nie można robić.

Firma Modehpolmo przesłała nam swój komentarz do tej sprawy. Czytamy w nim: "Żaden przepis ani postanowienie uprawnionych do tego organów nie nakazuje Spółce wstrzymania wykonywania prac budowlanych, zatem mogą być one realizowane na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Co prawda Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22.04.2024 roku w Szczecinie wniosek ten został oddalony”. ©℗

(as)

Więcej na ten temat w czwartkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 20 czerwca 2024 r.