Lekcja historii w obozie koncentracyjnym. „Śladami Sonderaktion Krakau”

Do dawnego obozu Sachsenhausen przyjechało prawie 50 licealistów ze Szczecina.

Uczniowie z Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie wzięli udział w wyprawie "Śladami Sonderaktion Krakau" do dawnego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen pod Berlinem. Wycieczkę zorganizował pochodzący z naszego miasta adwokat mec. Maciej Krzyżanowski oraz fundacja Collegium Voytylianum z Krakowa.

Cel wyprawy: uczczenie 85. rocznicy Sonderaktion Krakau poprzez złożenie hołdu profesorom krakowskich uczelni aresztowanym 6 listopada 1939 r. w głównym gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez niemieckiego okupanta, a następnie więzionym w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. 28 listopada 1939 r. zostali wysadzeni na stacji kolejowej Sachsenhausen-Oranienburg i stamtąd popędzeni do bram obozu koncentracyjnego

- Młodzi ludzie, a ze Szczecina przyjechało ich prawie 50, byli bardzo przejęci, bardzo to przeżywali. To była dla nich pierwsza tego rodzaju wyprawa, która pozwala namacalnie przekonać się, jak wygląda niemiecki obóz koncentracyjny - mówił Maciej Krzyżanowski. - Wielu z nich nie widziało Oświęcimia. Słyszałem, że takich wycieczek ze Szczecina się nie organizuje. A warto wykorzystać bliskość Szczecina do dawnych obozów koncentracyjnych znajdujących się na terenie Niemiec.

Szczecińskim licealistom towarzyszyli uczniowie z Krakowa.

Obóz koncentracyjny Sachsenhausen powstał w lipcu 1936 roku w okolicy miasta Oranienburg, około 30 km na północ od Berlina. Działał do 22 kwietnia 1945 roku. Najpierw więziono tam politycznych przeciwników Hitlera.

W czasie wojny do Sachsenhausen deportowano obywateli podbitych i okupowanych przez III Rzeszę krajów w Europie. W latach 1936-1945 w KL Sachsenhausen i jego podobozach więziono ponad 200 tys. osób. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy.

©℗

(as)