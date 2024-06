Lato w ogrodzie. Smaki, serca i zwierzaki

Już w najbliższą niedzielę (16 czerwca) przy siedzibie szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (ul. Ojca Beyzyma 17) odbędzie się niebanalne wydarzenie charytatywne ph. „Lato w ogrodzie”. Fot. Arleta NALEWAJKO

Pod tym nieco tajemniczym tytułem kryje się równie niebanalne wydarzenie. Czyli kolejna z imprez charytatywnych w gościnnych progach szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która ma pomóc w zdobyciu środków na pomaganie: ratowanie, leczenie i wsparcie czworonogów w potrzebie.

Wolontariusze TOZ mają wielkie serca dla zwierząt. Nie tylko czule im pomagają, ale okazują się również niezwykle kreatywni w zdobywaniu wsparcia dla swych podopiecznych. Czego dowodem właśnie nadchodzące „Lato w ogrodzie”. Podczas którego przy siedzibie TOZ (ul. Ojca Beyzyma) staną nie tylko stragany z rękodziełem – m.in. poduszkami, pluszakami, drewnianymi kotami, ale również ofertą prozwierzęcych gadżetów – kubkami i torbami, ubrankami i zabawkami. W imprezowej ofercie będzie również gastronomia z kawą, herbatą, lemoniadą i słodkimi pysznościami – ciastami i deserkami.

– Kawusia w towarzystwie zwierzaków i w promieniach letniego słońca? Do tego domowe, pachnące ciacho… Możliwość poznania naszych podopiecznych, a może rękodzieło tworzone z sercem? Tak jest! A raczej – będzie! Wspólna kawka i pogaduchy zwierzolubów to zawsze dobry pomysł! – zachęca szczeciński TOZ.

Pomóc będzie można kupując przedmioty wystawione do sprzedaży oraz na licytację. Ale również – przynosząc to, co podopiecznym TOZ jest teraz najpotrzebniejsze: karmę (suchą i mokrą) dla kotów oraz psów, koce, duże ręczniki, poszwy, prześcieradła, żwirki, legowiska, a także środki czystości (od rękawiczek jednorazowych, przez podkłady higieniczne, po chemię gospodarczą i ścierki).

Niedzielne (16 czerwca) „Lato w ogrodzie” potrwa od godz. 11 do 17. Cały dochód uzyskany w trakcie tej charytatywnej imprezy zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym TOZ: na opiekę nad nimi oraz leczenie.

(an)