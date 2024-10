Ku końcowi na ul. Kolumba. Od listopada pojadą tramwaje?

REKLAMA

Pan Witek 2024-10-08 16:33:55 Było brzydko, jest brzydko, będzie brzydko.

Ryba 2024-10-08 15:46:27 1 listopad a to dobre ! A którego roku?

między wierszami 2024-10-08 15:16:17 "Wykonawca robót krakowska firma ZUE deklaruje, że ruch kołowy i tramwajowy na całej długości Kolumba, Chmielewskiego i Smolańskiej zostanie przywrócony 1 listopada" - Czytaj: nie zostanie przywrócony na Dworcowej, Rybackiej, Nowej, Nabrzeżu Wieleckim, Świętego Ducha. Czyli Tramwaj może i dojedzie do Dworca, ale tylko jednokierunkowy, bez kontynuacji w stronę Dworcowej i dalej Bramy Portowej. To do kiedy był pierwotny termin? Ktoś mi przypomni? To ile ZUE zapłaciło kar do tej pory?

ZENEK 2024-10-08 13:52:18 Z tego co widać to już należy zaplanować remont ul. Kolumba , niestety taka jest prawda.

Doctor 2024-10-08 13:40:09 Będzie to będzie, nie to nie. Po co przezywać. Ważniejsze wasze zdrowie.

wiejski łazęga 2024-10-08 13:03:30 Na podstawie tego co widzę,co obserwuję na tej inwestycji wstydu mam prawo twierdzić,że są to słowa fałszu i obłudy.Zdjęcia i rzeczywistość tam istniejąca zaprzeczają temu aby w 30 dniu zapanował tam bezpieczny dla kierowców,pasażerów,mieszkańców ruch.Nie wspomnę o tym co i jak wygląda"plac budowy" na ulicy Dworcowej i przyległych przy Poczcie.Miasto straciło nad tą inwestycją i wykonawcą całkowitą kontrolę

Zenek 2024-10-08 12:16:33 Z tych zdjęć nie wynika, aby 1 listopada miał tamtędy pojechać tramwaj...

nick 2024-10-08 11:25:57 a jak wjechać na zapadłą??