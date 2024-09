Kto przebuduje ulicę Emilii Plater

Znów po tzw.przebudowie zwięzicie kolejna ulice, do tego po której jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej? Flagowym fakapem jest zwężona maksymalnie , dawna szeroka al.Wojska Polskiego? ! Kolejne pytanie bez odpowiedzi: o ile lat przeciągnięcie ten remont- rok, dwa? Co z innymi, w znacznie gorszym stanie ulicami np Robotnicza?Grzyminska? Lubeckiego? Kiedy miasto zacznie realizować podstawowe zadania?

2024-09-16 09:48:55

Pytanie w tytule czysto retoryczne.Wiadomo z kim władza w tym mieście ma biznesowe układy.Flagowa firma staje do przetargu.a potem kontrakt rozparceluje na firmy krzak,firemki rodzinne.Oflaguje banerami plac by się reklamować a na placach będą zasuwać wspomniani "podwykonawcy" Tak to dzisiaj ( ale nie tylko dzisiaj ) działa.Mają to perfekt opanowane.Tak więc wiadomo kto będzie "firmował" przebudowę.Stawiam na Strabag.