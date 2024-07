Kradli pieniądze z automatów do gier nad morzem

Fot. arch. policji

Włamywali się do automatów do gier i kradli z nich pieniądze. Przestępcza para została zatrzymana i grozi jej wieloletnie więzienie.

Do włamania doszło w minioną niedzielę w Jarosławcu (powiat sławieński). Świadkowie złapali 48-letnią kobietę i 46-letniego mężczyznę na gorącym uczynku i wezwali policję. Policjanci znaleźli przy nich kilka kluczy, którymi otwierali automaty na tzw. "pasówkę" nie pozostawiając żadnych widocznych śladów włamania. Jak się okazało, z kasetek skradzione zostały pieniądze w kwocie 960 zł w bilonie. Sprawcy zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Funkcjonariusze ustalili, że to nie jedyne przewinienia tej pary. Jak się okazało 48-latka i jej 46-letni znajomy mają na swoim koncie inne włamania do automatów do gier. W okresie od 11 do 12 lipca br. dokonali oni szeregu włamań do automatów w innej nadmorskiej miejscowości, skąd ukradli pieniądze w bilonie w kwocie nie mniejszej niż 12 tysięcy zł.

Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i zostali objęci policyjnym dozorem. Niewykluczone, że wkrótce usłyszą kolejne. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

(k)