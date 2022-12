Komunikacja w święta. Mniej kursów i zawieszone linie

Rezygnując z jazdy własnym samochodem na rzecz podróży komunikacją miejską w najbliższy wydłużony weekend, by dotrzeć na czas na wigilię z najbliższymi lub na świąteczne spotkanie w gronie przyjaciół i znajomych, warto z wyprzedzeniem zorientować się w rozkładach jazdy, bo od soboty (24 bm.) do poniedziałku (26 bm.) te będą specjalne. Dotyczy to zarówno tramwajów, jak i autobusów.

W wigilię, 24 bm. od godz. 16.30 jedynki zmniejszą częstotliwość kursów do góra dwóch na godzinę. Ostatnia dwójka z pl. Rodła w trasę do Turkusowej wyruszy o 16.48, a cztery ostatnie składy z Turkusowej w godz. 16.39-17.24 zakończą kursy zjazdami do zajezdni Golęcino lub Pogodno. A w przypadku linii 12 ostatni skład z pl. Rodła do Pomorzan wyruszy o godz. 16.51, a w przeciwnym kierunku o godz. 16.33 (trzy późniejsze do zajezdni). Tramwaje pozostałych linii po godz. 17 kursować będą też znacznie rzadziej, bo co 20-40 minut. Tylko ósemki i jedenastki jeździć mają według swoich stałych sobotnich rozkładów. Natomiast z linii „10" przez trzy najbliższe dni nie skorzystamy, bo jak zwykle w soboty, niedziele i święta na niej tramwaje nie kursują.

W wigilijne popołudnie i wieczór autobusów po godz. 17 lub 18 też będzie już znacznie mniej. Według specjalnych rozkładów sporo z nich - w zależności od linii - ma rozplanowane kursy nawet rzadziej niż co godzinę.

W Boże Narodzenie (niedziela i poniedziałek) tramwaje i autobusy będą kursować według specjalnych rozkładów ustalonych dla tych dni lub według rozkładów świątecznych. Najczęściej odstępy między kursami wyniosą 30-40 minut do godziny. Na nieco częstsze pojawianie się niektórych z autobusów mogą liczyć ci, którzy wybiorą jazdę liniami np. 53, 67, 75, 107, 806, 812 (co 20-24 minuty) czy 60 (co 24 minuty do pół godziny).

Więcej szczegółowych informacji na www.zditm.szczecin.pl. ©℗

(M)