W autobusach upchani jak sardynki w puszce. Pasażerowie zirytowani, ZDiTM rozwiązania nie widzi

Na przepełnione autobusy linii 61 kursujące praktycznie przez całe miasto, bo od dworca PKP przy ul. Owocowej aż do pętli w Podjuchach, skarżą się - i to nie od dziś - pasażerowie. Wśród nich studenci. Trasa przejazdu wytyczona jest tak, że pozwala na dostanie się z centrum bez przesiadek do położonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie uczelni, w tym na zajęcia i wykłady studiującym na wydziałach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego, które rozrzucone są wzdłuż al. Piastów, przy ul. Sowińskiego oraz na osiedlu Gumieńce przy ulicach Cukrowej i Krakowskiej.

- Jestem studentem US, jednak na co dzień studiuję w innym miejscu Szczecina, na ul. Cukrową udaję się sporadycznie. Mogę jednak przyznać, że jestem szczęśliwcem, bo przy ulicach Cukrowej i Krakowskiej znajdują się siedziby w zasadzie 3 wydziałów US - Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydziału Nauk Społecznych, a także niektóre kierunki z Wydziału Humanistycznego. Oznacza to zatem setki studentów dojeżdżających w te okolice, głównie z centrum - tak zaczyna pan Krzysztof, nasz

