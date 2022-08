W komunikacji od września cięcia, czyli... zmiany nie tylko w rozkładach

Powakacyjne zmiany w siatce połączeń komunikacyjnych zaczną obowiązywać w Szczecinie od czwartku 1 września. Kolejne ZDITM zapowiada z początkiem przyszłego tygodnia. To efekt cięć w jej funkcjonowaniu z racji inflacji, podwyżek cen paliw i energii, a zarazem kompromisu pomiędzy potrzebami pasażerów, możliwościami finansowymi miasta oraz problemami kadrowymi przewoźników w obliczu braku kierowców. Jedyna dobra informacja jest taka, że w dni powszednie częściej niż dotąd w godzinach szczytu kursować będą autobusy na linii pośpiesznej B.

– Skutki inflacji, podniesienia cen paliw i rosnące koszty codziennego życia odczuwamy wszyscy. Do ZDiTM nigdy nie wpływało tyle zapytań o darmowe przejazdy albo umorzenie kar z tytułu braku biletu. To pokazuje, że odczuwają je nie tylko gospodarstwa domowe. Nie inaczej jest w większych jednostkach i w skali miasta. Ograniczony budżet często nie jest w stanie unieść gigantycznych kosztów paliwa, a teraz cen prądu. O brakach kadrowych informowaliśmy już kilka razy, teraz doszły jeszcze ekstremalne oferty na prąd na 2023 rok. O blisko 25 mln złotych zwiększy się roczna umowa na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZDiTM, a dla Tramwajów Szczecińskich o 32 miliony złotych. To wszystko składa się na możliwość organizacji transportu publicznego – tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM oraz trzech komunalnych spółek świadczących usługi, tj. Tramwajów Szczecińskich, SPA Klonowica i SPA Dąbie.

Część z dużych miast w Polsce już dokonała znaczących cięć w swoich siatkach połączeń, inne zdecydowały się na podwyżkę cen biletów. W Szczecinie we wrześniu wprowadzona będzie korekta, która – jak przekonuje H. Pieczyńska – ma pomóc pasażerom w planowaniu podróży i ograniczyć sytuacje związane z niewyjazdami, czyli brakami taboru na liniach.

I tura korekt w komunikacji miejskiej

– Te korekty uwzględniają nie tylko potrzeby pasażerów, ich przyzwyczajenia komunikacyjne, gęstość zaludnienia i ilość zakładów pracy, ale także czas pracy prowadzących pojazdy, zasoby kadrowe i taborowe, infrastrukturę komunikacyjną, socjalną, skomunikowania, a także ograniczony budżet. Komunikacja miejska to system naczyń połączonych i jedna, najdrobniejsza nawet zmiana niesie konsekwencje dla wielu innych elementów. Korekty zostały wprowadzone na liniach i w miejscach, gdzie pozwalało na to napełnienie i zapotrzebowanie – dodaje H. Pieczyńska.

Co się zmieni z początkiem września, a w zasadzie nie zmieni, to choćby krótkotrwałe, bo raptem do piątku, utrzymanie wakacyjnych rozkładów jazdy w przypadku tramwajów na trasie między centrum i Gumieńcami, tj. linii 8 i 10. Natomiast na linii 12 letni rozkład ma obowiązywać bezterminowo – do odwołania.

Jak zwykle po wakacjach ZDiTM przywróci kursowanie według rozkładów obowiązujących przez większość roku autobusów na liniach 61, 66, 86, 103, 107, 222, 223, 227. Odwieszone zostaną linie 98, 109, 110 i 908. Na liniach 111, 904 obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie nauki w szkołach, a autobusy linii 65 w dalszym ciągu będą kursowały jak w okresie wakacji letnich.

II tura korekt od 5 września

Druga tura wrześniowych korekt czeka pasażerów od poniedziałku 5 września. Zmieni się rozkład jazdy „ósemek” przy zachowaniu częstotliwości kursów, a „10” pojawiać się będą na przystankach tylko w godzinach szczytu co 12-24 minuty. Równocześnie z siatki połączeń zniknie linia 71, za to zmodyfikowaną trasą na prawobrzeżu jeździć będą autobusy linii 84: Turkusowa – Przelotowa – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – rondo Ułanów Podolskich – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Chłopska – Nad Rudzianką – Gwarna – Dąbska – Niedźwiedzia – Kijewo. Wybrane kursy realizowane będą też na trasie wydłużonej do pętli „Zakłady Mięsne”. Kursy wykonywane będą co 20 minut we wszystkie dni tygodnia, ale w dni powszednie po godz. 18 oraz w dni wolne od pracy przez cały dzień co drugi kurs realizowany będzie na skróconej trasie Turkusowa – Rondo Ułanów Podolskich (na odcinku Rondo Ułanów Podolskich – Kijewo w tym czasie obowiązywać będzie 40-minutowa częstotliwość kursowania). Obsługę ul. Jasnej w dalszym ciągu zapewniać będzie linia 65, której częstotliwość kursowania się nie zmieni. Podobnie w przypadku linii 54, choć godziny odjazdów autobusów z konkretnych przystanków też się zmienią.

O dwa kursy mniej w obu kierunkach w dni powszednie w godzinach szczytu przewidziano z kolei w przypadku jednej z najbardziej obleganych linii 75. Na pocieszenie – na linii B autobusy w dni powszednie w szczytach porannym i popołudniowym mają jeździć nie co 12, a co 10 minut.

(M)