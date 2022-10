Komunikacja na 1 listopada. Autobusy dodatkowe i tramwaje co trzy minuty

W dzień Wszystkich Świętych komunikacja miejska, jak co roku, ma funkcjonować w Szczecinie w maksymalnym możliwym zakresie. Jak zapewnia w imieniu ZDiTM Hanna Pieczyńska, jego rzeczniczka prasowa, 1 listopada tramwaje i autobusy w okolicy Cmentarza Centralnego będą pojawiać się co 3 minuty. Z myślą o pasażerach funkcjonować ma 7 punktów informacyjnych i kontrolnych, w gotowości będzie blisko 100 osób zabezpieczenia i obsługi. W kulminacyjnym momencie na trasy wyjedzie prawie 100 pojazdów. Te do nekropolii obsłuży dodatkowych sześć linii autobusów. Inne, jak na liniach 53, 61, 67 i 102 – już tradycyjnie – kursować będą ze zwiększoną częstotliwością.

Istotna korekta nastąpi na liniach tramwajowych 2 i 7. Te pierwsze w dzień Wszystkich Świętych na trasie pętla Turkusowa – pl Rodła pojawią się tylko w porach porannego i wieczornego szczytu, tj. w godz. 5-9 i 17.54-23.20. Natomiast „siódemki” tego dnia w godz. 9-18 zmienią nieco szlak. Z Krzekowa na prawobrzeże będą kursować według specjalnego rozkładu co 15 minut objazdem przez ul. Jagiellońską – pl. Szarych Szeregów – Piłsudskiego – pl. Rodła – al. Wyzwolenia – al. Niepodległości – Bramę Portową, a odjazdy z pętli Turkusowa w tym samym czasie odbywać się mają co 10 minut i w kierunku Krzekowa składy pojadą od Bramy Portowej al. Niepodległości przez pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego do pl. Rodła i dalej tak samo jak „piątki”.

W okolice Cmentarza Centralnego podróżnych dowiozą tym razem 1 listopada tylko tramwaje dwóch linii: jak zwykle nr 8 (Gumieńce – Turkusowa) według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godz. 9-18 co 6 minut, w godz. 8-9, 18-19 co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut, a także wyjątkowo w to święto nr 10 (Gumieńce – pl Rodła) według specjalnego rozkładu jazdy w godz. 9-18 co 6 minut.

Natomiast na wszystkich liniach autobusowych poza niżej wymienionymi 1 listopada obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Specjalne rozkłady ZDiTM ustalił dla: linii 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) w godz. 9-18 co 6-7 minut, w pozostałych godzinach bez zmian; linii D53 (Ludowa – Dworska) w godz. 7-9 co 12 minut, w godz. 9-19 co 8-12 minut; linii D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) w godz. 9-18 co 20 minut; linia 61 (Podjuchy – Dworzec Główny Owocowa): w godz. 9-18 co 10 minut, w pozostałych godzinach bez zmian; linii D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) w godz. 7-18 co 20 minut; linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) w godz. 9-10.30 co 7-8 minut, w godz. 10.30-16 co 6 minut, w godz. 16-17 co 7-8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian; linii D67 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława I – Kołłątaja – rondo Giedroycia – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 7-9 co 10 minut, w godz. 9-10.30 co 7-8 minut, w godz. 10.30-16 co 6 minut, w godz. 16-17 co 7-8 minut, w godz. 17-19 co 10 minut; linii D97 (Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”) w godz. 9-18 co 30 minut; linii 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) w godz. 9-18 co 30 minut, w pozostałych godzinach bez zmian; linii D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) godz. 9-12 co 15 minut, w godz. 12-18 co 12 minut.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania świątecznej komunikacji listopadowej, w tym szczegółowe rozkłady z godzinami odjazdów autobusów i tramwajów, można znaleźć także na stronie internetowej www.zditm.szczecin.pl. ©℗

