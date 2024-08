Karambol 8 aut na S3. Tworzą się wielokilometrowe korki

szeferaki

2024-08-14 15:18:29

Niestety, ale odcinek Goleniów-Szczecin Klucz, tej bardzo ruchliwej drogi jest i będzie niebezpieczny gdyż na tym odcinku kumulują Świnojuście/Miedzyzdroje, Gdańsk/Koszalin, Gorzów/Zielona Góra, granica RP oraz zjazdy do Szczecina. Co z tym zrobić ? Mobilne widoczne posterunki policji i ZERO tolerancji! Przykład. 7.08 między godzinami 9 a 10 od Goleniowa do Rzęśnicy jegomość na UKRY blachach "śmigał" lewym pasem. Dopiero po awanturze łaskawie, z wielkim fochem, zjechał na prawy pas !