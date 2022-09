Jesienne kwiaty i smaki. Czekając na ogród Wałów Chrobrego

Komu się marzy jedna z najbardziej okazałych i pachnących bylin, czyli świecznica groniasta albo lagerstroemia indyjska – jeden z najpiękniej i najdłużej kwitnących z ogrodowych krzewów? A może chce uzupełnić kuchnię o papryczki i zioła w doniczkach, a balkon upiększyć pnączami i ozdobnymi trawami? Ten nie może ominąć Wałów Chrobrego w czasie najbardziej znanego i lubianego szczecińskiego kiermaszu ogrodniczego.

Mowa o wydarzeniu pn. „Pamiętajcie o ogrodach”, którego jesienna – już 44. edycja – zapowiada się na bogato. Organizatorzy zapowiadają istny gąszcz bylin, traw, winorośli, krzewów i drzewek owocowych oraz ozdobnych, a m.in. także morze roślin egzotycznych i kwiatowych cebul.

– Swój udział w imprezie zapowiedziało ponad 100 wystawców z całej Polski – zapewnia Ewa Maj z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. – Dominować będą stoiska ogrodnicze i szkółkarskie, a także ściśle związane z branżą ogrodniczą. Dzięki temu każdy z amatorów i poszukiwaczy różnorakich sadzonek powinien znaleźć coś dla siebie. Poza roślinnością na kiermaszu pojawią się także narzędzia i elementy małej architektury ogrodowej, ozdoby i dekoracje, nawozy. Tradycyjnie można się też spodziewać dużego wyboru miodów z kwalifikowanych, specjalistycznych pasiek z wielu regionów naszego kraju.

W ofercie „miejskiej dżungli” warto będzie zwrócić uwagę na oryginalne odmiany wrzosów pączkowych licencyjnych Garden Girls®, które pośród innych wyróżniają się trwałością, wysoką mrozoodpornością, a w szczególności długością kwitnienia. Natomiast wśród cebul i bulw kwiatowych uwagę wytrawnych ogrodników powinny przyciągnąć tulipany: zarówno pełne, strzępiaste, jak i papuzie, liliokształtne, botaniczne, jak i wielokwiatowe. Podobnie jak wśród bylin: jeżówki, pysznogłówki, żurawki, rozchodniki, języczki, zawilce japońskie, rudbekie, floksy, barbule, liliowce czy funkie.

– Wrześniowe „Pamiętajcie o ogrodach” to również dziesiątki odmian dyniowych piękności – zarówno do wykorzystania na wiele pysznych sposobów w kuchni, jak i te typowo ozdobne, w najoryginalniejszych kształtach i barwach. Na przykład: dynia piżmowa ‘Muscate de Prowence’, cylindryczna ‘Lunga’, ‘Hokkaido’ o pięknej pomarańczowej barwie skórki i miąższu, dynie jasnoróżowe wydłużona ‘Pink banana’ i okrągła ‘Porcelain Doll’, paskowana ‘Delicata’ o orzechowym smaku, jasnożółta – ‘Mellow Yellow’, niewielkie o gwiaździstym kształcie ‘Galaxy of Stars’ – zwraca uwagę Dorota Szyjanowska z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia.

Kiermaszowi ogrodniczemu towarzyszyć będzie „Wałówka z przysmakami”, czyli kiermasz jadła regionalnego, który przez lata zyskał wierną klientelę na pieczywo, wędliny, przetwory, sery, czosnki i inne specjały, jak np. litewskie cepeliny, kibiny, kwas chlebowy oraz piwa kraftowe i ekologiczne wina.

Kiermaszowe kramy zawładną Wałami Chrobrego w następny weekend 17-18 września.

(an)