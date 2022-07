„Walczyli dla Nas, zawalczmy dla Nich”. Zbliża się Wielki Kiermasz Charytatywny „Paczka dla Bohatera”

Co niektorzy... po-zdobywali "UP-rawnienia KO-mbatanckie" jako Komunisci lub i PO-st/Komunisci - jak nie przeszli wlasciwa Lustracje...?/!!

I do tego...

Jacy kombatanci?

2022-07-14 09:04:08

Wojna skończyła się 77 lat temu. Ci co walczyli na wojnie w znaczącej większości już dawno nie żyją, a ci co jeszcze żyją są już w takim stanie, że o żadnych wakacjach nie myślą. Zdanie klucz: "Aby wyjazd mógł odbyć się również w tym roku, POTRZEBNE SĄ PIENIĄDZE". Pachnie to jakimś przekrętem.