Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku [PROGRAM]

Trzydniowy świąteczny jarmark z mnóstwem atrakcji rozpoczyna się dziś - w piątek 9 grudnia - o godz. 16 na szczecińskim Zamku. Na odwiedzających - zarówno dorosłych jak i dzieci - przez ten czas czeka mnóstwo atrakcji: będą wystawcy z rękodziełem i lokalnymi przysmakami, Mikołaj z reniferami, pokazy magii, spektakle, konkursy, zabawy i koncerty.



Tradycyjnie zamkowy jarmark będzie kiermaszem produktów regionalnych i rzemiosła. Wystawcy oferować będą m.in. świąteczne wypieki, miody, przetwory mięsne i rybne, pierogi, bigosy i barszcze, regionalne piwa i wina, nalewki i grzańce. To okazja, by kupić świąteczne prezenty, np. rękodzieło, stroiki i ozdoby czy planszówki z lokalnymi motywami. W Alei Zachodniopomorskich Smaków można wybrać smakołyki od lokalnych wytwórców.

Przez cały weekend na zamkowych dziedzińcach będzie wiele bezpłatnych atrakcji – zabawy, spektakle i prezentacje cyrkowe, animacje i barwne korowody, pokazy tworzenia rzeźb z lodu.

Każdego dnia gości witać będą skrzaty, a po zamkowych dziedzińcach przechadzać się będą elfy, szczudlarze i magicy. W Zamku spotkać można świętego Mikołaja, ale także bajkowe postaci, jak Bałwanek Olaf czy Renifer Rudolf, który w sobotę o godz. 15:30 zaprosi do wspólnej, radosnej parady w rytm świątecznej muzyki.

W piątek, na zakończenie pierwszego dnia jarmarku, wystąpi Chór Dziecięcy Voci Veloci z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. W sobotę zaplanowano dwa koncerty – Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego (godz. 17.40) oraz szczecińskiego zespołu Optymalni (18.50). W niedzielę na zakończenie jarmarku koncertował będzie Zespól Pieśni i Tańca Szczecinianie (godz. 17.00). Sobotni wieczór zakończy zimowy fire show – spektakl Fabryka świętego Mikołaja.

Na dzieci czeka karuzela wenecka, zagroda reniferów świętego Mikołaja, wata cukrowa i popcorn. Można sobie zrobić zdjęcie w fotobudce i przy świątecznych iluminacjach na zamkowych dziedzińcach - świetlnym tronie, mikołajowym zaprzęgu z reniferami czy wielkich prezentach pod choinką.

Przez cały okres świąteczny i noworoczny zamkowe dziedzińce będą zdobione iluminacjami. Na elewacjach po zmierzchu wirują płatki śniegu, a po Wieży Dzwonów (wyjątkowo – od strony małego Dziedzińca Menniczego) krąży – święty Mikołaj z zaprzęgiem reniferów.

W tym roku ze względu na oszczędność energii Zamek rozświetlany będzie świątecznymi iluminacjami w dni powszednie do godz. 22, a w weekendy (od piątku do niedzieli) – do godz. 23.

PROGRAM JARMARKU:

9 grudnia (piątek), godz. 16:00-20:00

16:00 Skrzaty witają gości jarmarku, uroczyste rozpoczęcie

16:30 Opowieść o zapomnianych zabawkach - spektakl dla dzieci

Spotkanie ze Świętym Mikołajem – program animacyjny dla dzieci

18:30 Zabawy i konkursy dla dzieci

19:00 Koncert Chóru Dziecięcego Voci Veloci Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie

10 grudnia (sobota), godz. 12:00-20:00

12:00 Skrzaty witają gości jarmarku, konkursy i zabawy dla dzieci

12:30 Bubble Show - pokaz artystyczny: świat baniek mydlanych

13.00 Magia i iluzja - pokaz świąteczny

13:30 Świąteczne karaoke

14.00 Spotkanie z Bałwankiem Olafem

14.30 Świąteczne zagadki i konkursy dla całych rodzin

15:30 Parada z Reniferem Rudolfem z udziałem Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego

16:30 Opowieść o zapomnianych zabawkach - spektakl dla dzieci

17:40 Koncert Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego

18:40 Konkursy i zabawy dla dzieci

18:50 Koncert zespołu Optymalni

19:30 Fabryka Świętego Mikołaja – fire show

11 grudnia (niedziela), godz. 12.00-18.00

12:00 Skrzaty witają gości Jarmarku

12:30 Świąteczna Zumba

13:00 Elfy w tarapatach – spektakl i animacje dla dzieci

Szczudlarze i animatorzy - program animacyjny w przestrzeni jarmarku

14.30 Magia i iluzja - pokaz świąteczny

15.00 Spotkanie ze Świętym Mikołajem i konkurs na najładniejszy strój świąteczny

15:30 Lew Kriss - interaktywny pokaz cyrkowy z uczestnikami jarmarku

17:00 Koncert zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie

Dodatkowe atrakcje (bezpłatne):

- fotobudka

- malowanie buziek

- popcorn, wata cukrowa

- karuzela wenecka

- pokaz tworzenia rzeźb z lodu

- zagroda renifera św. Mikołaja

-„Aleja zachodniopomorskie smaki – produkty tradycyjne Pomorza Zachodniego” i inne kiermasze

Dodatkowe atrakcje (płatne):

- Wieża Dzwonów