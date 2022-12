Wystartował Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

@Adam

2022-12-02 20:05:00

hahahaha. Nie jestem jakimś fanem PO ale po prostu bawią mnie takie fanatyczne wpisy jak twój. Jeśli politycy PO(którzy nie wiem co robią w tym wątku, bo to Żegluga Szczecińska jest organizatorem jarmarku, a tam w zarządzie sami PiSowcy) są oderwani od zwykłych ludzi, to co można powiedzieć o politykach PiS, którzy nie wiedzą ile kosztuje chleb, defraudują 70 milionów i nie ponoszą konsekwencji, mieszkają z kotem i nie mają konta w banku, unieważniają kościelne małżeństwa mimo dzieci etc. xD