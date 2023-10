Inauguracja roku akademickiego na PUM [GALERIA]

Ponad 1400 studentów pierwszego roku rozpoczęło naukę na PUM. Fot. Ryszard PAKIESER

Początek października to wyjątkowy czas dla studentów i całego środowiska akademickiego, w którego grono wkracza nowy rocznik chętnej do nauki i ciekawej świata młodzieży. W tym roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie naukę rozpocznie 1432 studentów na trzech wydziałach: Medycyny i Stomatologii, Nauk o zdrowiu oraz Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Uroczyste rozpoczęcie roku łączy się także z immatrykulacją. Najlepsi studenci pierwszego roku ze wszystkich wydziałów, a także ze Szkoły Doktorskiej zostali zaproszeni do złożenia przed rektorem uroczystego ślubowania.

– Szanowni państwo, szanowni studenci - mówił rektor PUM Bogusław Machaliński. – Inaugurujemy nowy rok akademicki 2023/2024 wieńczący 75 lat działalności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzisiaj 1432 studentów pierwszego roku włączamy do społeczności naszego Uniwersytetu, a liczne grono osób kontynuujących naukę w wybranych dziedzinach medycznych oraz grono dydaktyczne stoi przed wyzwaniami kolejnego roku akademickiego. Drodzy studenci, stajecie przed odpowiedzialnym zadaniem, misją zdobywania wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia, by w przyszłości jak najlepiej służyć pacjentom.

W uroczystej inauguracji roku akademickiego wzięli udział przedstawiciele szczecińskich uczelni wyższych, Prezydent Miasta Piotr Krzystek, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

– Największym przyjacielem naukowców powinna być prawda i tej prawdy powinniśmy poszukiwać tak długo, aż do niej dotrzemy. (…) Do studentów, którzy za chwile zaczną swoją przepiękna podróż do dyplomu lekarza mam jedno przesłanie. Jest to łacińska maksyma: „Na tyle, na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie”. To jest doskonały drogowskaz nie tylko dla lekarzy – mówił prof. Tomasz Grodzki.

W najnowszym rankingu wyższych uczelni portalu Perspektywy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zajmuje 12 pozycję w ogólnej klasyfikacji, awansując z ubiegłorocznego 16. miejsca.

– Jest to drugi najlepszy wynik po roku 2020, kiedy to cieszyliśmy się awansem na 10 miejsce w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni. Powód do dumy stanowi także powrót na pierwsze miejsce w kraju względem efektywności naukowej, najbardziej obiektywnej kategorii branej pod uwagę przy ocenie szkół wyższych. Przypomnę, że PUM w 2016 znajdował się w tym rankingu na odległej 32. pozycji, więc jest to awans, z którego jesteśmy dumni – podkreślił rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas uroczystej inauguracji zostały wręczone również medale i odznaczenia dla zasłużonych naukowców, a także stypendia dla najzdolniejszych studentów.

Nie zabrakło także ważnych, z punktu widzenia nauk medycznych, tematów.

– Z niepokojem obserwujemy otwieranie się kierunków medycznych na niemedycznych uczelniach - komentował rektor PUM. – Czasem nawet w formie kształcenia online. Z naszej perspektywy jest to krok, który może przyczynić się do zdewaluowania jakości zawodu medycznego Mimo to chciałbym życzyć państwu samych sukcesów w tym roku akademickim i owocnej nauki. ©℗

Magdalena Klyta