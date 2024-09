Ewakuują mieszkańców, by usunąć niewybuch na Gumieńcach (akt. 1)

Fot. Ryszard Pakieser

W czwartek 12 września, w godzinach porannych planowane jest podjęcie niewybuchu z czasów z II wojny światowej, który został znaleziony na placu budowy w rejonie osiedla „Nowa Cukrownia”.

- Rozpoczęcie i zakończenie prac saperów zostanie poprzedzone komunikatem głosowym z radiowozów Policji i Straży Miejskiej. - informuje Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta UM. - W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, określono budynki do bezwzględnej ewakuacji mieszkańców oraz strefę zakazu przebywania na otwartej przestrzeni.

Ewakuacji podlegają mieszkańcy budynków przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego nr 4,5,6,7,23,24,25,26,28. Podstawiony dla nich zostanie autobus na pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Cukrowej i Husarów. Autobus z ewakuowanymi osobami przemieści się poza strefę zagrożenia. Ewakuacja zostanie zakończona do godz. 9.00.

Zakaz przebywania na otwartej przestrzeni obowiązuje od godz. 9.00, do czasu ustania zagrożenia. Dotyczy rejonu wyznaczonego ulicami: Południowa od skrzyżowania z Radomską do Ronda Hakena (wyłącznie), Floriana Krygiera od Ronda Hakena (wyłącznie) do Cukrowej, Cukrowa od Floriana Krygiera do Radomskiej, Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” od nr 35 (Remondis Szczecin Sp. z o.o.) do skrzyżowania z ul. Husarów oraz cała ul. Husarów.

Ponadto w środę (11 września) siłami Straży Miejskiej i Policji zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dla mieszkańców.

Zmiana organizacji ruchu

W czasie prowadzenia prac saperskich w obydwu kierunkach nie będą przejezdne ulice: Południowa od skrzyżowania z Radomską do Ronda Hakena (wyłącznie), Floriana Krygiera od Ronda Hakena (wyłącznie) do Cukrowej, Cukrowa od Floriana Krygiera do Radomskiej, Radomska, Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” od nr 35 (Remondis Szczecin Sp. z o.o.) do skrzyżowania z ul. Husarów, ul. Husarów – cała, Cedrowa – wyjazd na ul. Krygiera. Na rondo Hakena będzie można wjechać z ul. Krygiera od strony Podjuch i obwodnicy Przecławia oraz zjechać w tych kierunkach. Zjazd w kierunku Centrum i ul Krygiera w kierunku Przecławia będzie zamknięty.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z usuwaniem niewybuchu w czwartek od godziny 8:30 do odwołania, wprowadzone zostaną czasowe ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Linia 60 – kursy w kierunku „Cukrowej” będą skrócone do Ronda Uniwersyteckiego. Ominięte będą przystanki „Cukrowa Uniwersytet” (oba kierunki) oraz „Cukrowa”. Linia 61 – kursy w kierunku „SKM Podjuchy” będą skrócone do Ronda Uniwersyteckiego. Ominięte będą przystanki: „Cukrowa Uniwersytet”, „Radomska”, „Południowa”, „Górki Ustowskie”. Linia 61 – kursy w kierunku „SKM Dworzec Główny Owocowa” będą skrócone do Ronda Hakena. Ominięte będą przystanki: „Gorzowska”, „Kwiatkowskiego”, „Cukrowa”, „Cukrowa Uniwersytet”. Linia 241 oraz 243 – kursy w kierunku „Przecławia”/ „Kołbaskowa”/ ”Smolęcina” będą skrócone do Ronda Uniwersyteckiego. Ominięte będą przystanki na odcinku od „Cukrowej Uniwersytet” do „Przecławia”/ ”Kołbaskowa”/ ”Smolęcina”.

Wyznaczony został przystanek przy pętli autobusowej „Cukrowa” (skrzyżowania ulic Cukrowej i Husarów) jako miejsce zbiórki, w którym o godz. 8:15 podstawiony zostanie autobus dla osób ewakuowanych. Jako miejsce wyczekiwania, dla ewakuowanych mieszkańców wyznaczony został parking MAKRO przy ul. Południowej w Szczecinie.

(K)