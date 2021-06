Dziecko utknęło w metalowej drabince w jeziorze

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach, powiat stargardzki, interweniowali nad jeziorem Głębokim, gdzie dziecko utknęło w wodzie.

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. Strażaków wezwano nad jezioro Głębokie, nazywane też Pyrzyckim, znajdujące się dwa kilometry za Dolicami.

- Zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia nad jeziorem Głębokim, koło Dolic - informują druhowie. - Podczas zabawy dłoń jednej z dziewczynek utknęła w metalowej drabince. Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu

sytuacji dwóch ratowników wskoczyło do wody, by podtrzymać poszkodowane dziecko. Było ono cały czas w wodzie. Przy pomocy rozpieracza ramieniowego udało się uwolnić dłoń dziecka i ewakuować je na brzeg.

Zranionej w rękę dziewczynce udzielono pomocy medycznej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale w okolicy nie było wolnej karetki. Rodzice sami zabrali dziecko do szpitala.

(w)