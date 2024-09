Drożej za bilety komunikacji miejskiej. Ale dopiero w przyszłym roku

Cena biletu zwykłego na 60 minut ma wzrosnąć o 50 procent. W przyszłym roku zamiast 4 zł za bilet normalny zapłacimy 6 zł. Fot. Anna Gniazdowska

Choć jeszcze pod koniec lipca Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent Szczecina, odpowiadając na interpelację jednego z radnych stwierdził, że podwyżek biletów komunikacji nie będzie, już wiadomo, że takowa jest szykowana. Za 15-minutową podróż tramwajem lub autobusem szczecinianie zapłacą 3 zł, za 30 minut jazdy - 4 zł, a cena miesięcznego biletu na jedną linię zwykłą wyniesie 80 złotych, zaś dla korzystających z linii pospiesznych 90 złotych.

Nowe cenniki przygotowują Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Oczywiście nad zmianą uchwały w sprawie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej w Szczecinie musi wpierw pochylić się Rada Miasta. Gotowym projektem rajcy zajmą się na sesji w październiku. Gdy zyska ich akceptację, nowe ceny mogą zacząć obowiązywać od 1 maja 2025 roku.

- Wcześniej projekt będzie analizowany w komisjach rady i konsultowany z gminami ościennymi oraz związkami zawodowymi - zapowiada Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.

Podwyżek cen biletów nie było w Szczecinie przez 12 lat, ostatnia została przeprowadzona w 2012 r. Za to rosły koszty, jakie miasto ponosi na utrzymanie komunikacji miejskiej - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. W 2021 roku koszty związane z transportem i komunikacją wyniosły ponad 270 mln zł, w roku 2022 ok. 305 mln, w roku 2023 ok. 375 mln zł, a przewidywana na rok 2024 kwota może wynieść 400 mln zł. Dochody ze sprzedaży biletów, jakie miasto uzyska w bieżącym roku to ok. 70 milionów złotych.

Najwięcej mają podrożeć bilety jednorazowe - średnio o 43 proc., bilety okresowe nieco mniej, bo o 33 proc. Na linie pospieszne 15-minutowy bilet ma kosztować 6 zł, za 30-minutową podróż pasażer zapłaci już 8 zł, godzinna jazda to już 12 zł. Dobowy bilet na wszystkie linie wyniesie szczecinian 15 złotych. Obecny projekt przewiduje także pozostawienie cen niektórych sieciówek na tym samym poziomie. Tak ma się stać w przypadku biletów miesięcznych na wszystkie linie - tu cena pozostanie taka sama, czyli 140 złotych, nie zmieni się także koszt zakupu biletu miesięcznego na okaziciela - wciąż ma kosztować 150 złotych.

- Zależy nam na powiększaniu liczby osób systematycznie, codziennie korzystających z komunikacji miejskiej, stąd decyzja, aby ceny biletów okresowych, sieciowych zmienić w sposób możliwie jak najmniej odczuwalny – stwierdza Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.

Nowela uchwały ma także doprecyzować niektóre jej dotychczasowe zapisy np. te dotyczące opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością zapewniając im przejazd „w tę i z powrotem” podczas dowozu uczniów do szkół i przedszkoli. Dorosłym osobom niepełnosprawnym umożliwi korzystanie z ulg na komunikację miejską także na podstawie orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przewiduje także cofnięcie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy, nadanych im zapisami z 30 września 2022 r.

(kel)