Droga Gryfino-Mescherin pod wodą

W związku z zagrożeniem powodziowym w woj. zachodniopomorskim zamknięty jest też ok. kilometrowy odcinek DW 127, od miejscowości Porzecze w kierunku Odry (gm. Boleszkowice, pow. myśliborski), a także lokalne drogi w gm. Chojna (Krajnik Dolny – Zatoń Dolna), w gm. Mieszkowice (Czelin i Gozdowice – zjazdy do rzeki) i gm. Kołbaskowo (Siadło Dolne i Moczyły).

"DW120 Gryfino - Mescherin czasowo zamknięta. Jest to przejście graniczne dla pojazdów do 3,5 tony. Kierowcy samochodów osobowych i piesi powinni kierować się na przejścia graniczne w Krajniku i Kołbaskowie" – zaznaczył w komunikacie ZZDW.

Komentarze

ryba 2024-10-04 21:13:49 tak informacyjnie, niedawno, zapewne za konkretną sumę, tą droge rzekomo naprawiono aby ja nie zalewało. Jak my w Gryfinie zobaczylismy efekt to mało ze smiechu nie padlismy. Ciekawe że tylko mieszkańcy to widzą. a nie np CBA czy inne słuzby odpowiedzialne za przestepstwa gospodarcze bo to był wał i napewno nie przeciwpowodziowy

szczecinianin 2024-10-04 16:21:46 Do pana kl;kv. Pewnie , że mozna estakade wybudowac, ale może gdzieś obok, jako nowe połaczenie. Osobiście jestem za utrzymaniem tradycji, dla nastepnych pokoleń

kl;kv 2024-10-04 11:18:14 A kto mówi o betonowaniu. Można albo zrobić estakadę, woda popłynie dołem, nie będzie działać jako tama i nie będzie problemu z zalewaniem.

szczecinianin 2024-10-04 02:09:10 Do Pana "zgr-edo". Ma Pan racje, że grobla by rozwiązała sprawę, ale szanujmy to, co mamy. A to jest historia, ta droga zawsze taka była. Była zalewana i taki jest jej urok. Nie można wszystkiego betonować "na litość Boską". Trzeba żyć z tym i jest to w pewnym sensie atrakcja. Tak było, jest i będzie

zgr-edo 2024-10-03 23:30:18 80 lat po wojnie, a droga między Gryfinem a Mescherin to jeden wielki wstyd. Jadąc od granicy do Polski wjeżdża się jak do kraju trzeciego świata. Wystarczy duża cofka, a droga jest zalewana. Czyżby naprawdę nie można było usypać grobli zrobić przepusty dla zwierząt i zbudować nowej drogi ? Żeby nie remontować urządzeń hydro -logicznych i czyścić kanałów na Międzyodrzu, polscy barbarzyńcy ustanowili Park Krajobrazowy, teraz ma być Park Narodowy, to droga będzie zabytkiem.