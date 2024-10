Dłuższa budowa krótkiej ścieżki. Kiedy koniec prac na ul. Matejki?

Co to robolstwo tam wyprawia? Ja bym im nie zapłacił.

2024-10-17 08:04:29

A to wykonawca nie wiedział o tych ,, kolizjach ,, zanim podjął się wykonania pracy ?? Chyba stojąca reklama i jej położenie były znane wykonawcy zanim przystąpił do prac.... Jak pamiętam jeszcze nie tak dawno ,, nieznane kolizje ,, nie były przeszkodą w prowadzeniu prac. A skoro są przeszkodą teraz , to chyba ktoś odpowiada za złe projekty i plany ??? Zawsze zanim ,, firma budowlana ,, wbije pierwszy szpadel w ziemię , to prowadzi się czasami wieloletnie planowanie i projektowanie inwestycji .