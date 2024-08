Daj służbom nieść pomoc!

Na os. Zachód nie brakowało miejsc, w których strażacy przejechać nie mogli, bo auta były źle zaparkowane. Fot. KPP Stargard

Strażackie wozy i radiowozy sprawdzały przejezdność dróg wewnętrznych na stargardzkim osiedlu. Wniosek? Dobrze nie jest.

Kilka godzin, na jednym z największych stargardzkich osiedli, os. Zachód, lokalne służby sprawdzały drożność uliczek i dróg ewakuacyjnych. Działania pod nazwą „Parking” prowadzili policjanci, strażacy i strażnicy miejscy. Z propozycją ich zorganizowania wyszła miejscowa komenda policji, gdyż nieprawidłowe parkowanie stanowi jedno z najczęstszych zgłoszeń zamieszczanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

– Bardzo często auta są parkowane na chodnikach czy nawet na zakrętach, co bardzo utrudnia przejazd, a zwłaszcza pogotowiu ratunkowemu, strażakom czy policji – podsumowuje mł. asp. Dorota Biernikowicz z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Przykłady miejsc, gdzie auta niosące ratunek nie mogły przejechać, było co najmniej kilka. Więcej przypadków nieprawidłowego zaparkowania niezgodnie ze znakami i przepisami.

– W niektórych miejscach to codzienność – komentuje Dorota Biernikowicz ze stargardzkiej policji. – Rozumiemy, że w mieście jest zbyt mało miejsc do parkowania. Ale mieszkańcy nie powinni zapominać o bezpieczeństwie innych.

– To bardzo potrzebna akcja – mówi mł. bryg. Paweł Różański, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. – Dlatego chętnie się w nią włączyliśmy.

Akcja „Parking” miała też cel edukacyjny. Przedstawiciele stargardzkich służb uświadamiali kierowców parkujących w sposób niezgodny z przepisami o zagrożeniach, jakie niesie za sobą zaparkowanie auta w niedozwolonym miejscu i zablokowanie przejazdu strażackim wozom czy karetce, która nie może dotrzeć blisko pacjenta potrzebującego natychmiastowej pomocy.

– Czasami liczy się każda minuta, która może zdecydować o czyimś życiu czy zdrowiu – komentują ratownicy.

Podczas kilkugodzinnej akcji kierowcy byli upominani i uświadamiani, czym jest strefa mieszkaniowa i jak właściwie parkować auta. Po osiedlu Zachód, gdzie testowano drożność, jeździły dwa strażackie wody i radiowóz.

Policja przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym w strefie zamieszkania postój pojazdów jest dozwolony tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Pojazd może być usunięty na koszt właściciela w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Kierowcy mający za nic przepisy ryzykują otrzymanie mandatu, a przede wszystkim, blokując przejazd służbom, przyczyniają się do zagrożenia czyjegoś zdrowia, życia czy mienia.

– Daj nam uratować Twoje życie! – apelują służby. ©℗

(w)