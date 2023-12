Cztery osoby poszkodowane w wypadku w pobliżu Malechowa. DK 6 zablokowana

Fot. archiwum

Cztery osoby zostały poszkodowane w wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych w pobliżu Malechowa. Droga krajowa nr 6 jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy – poinformowała we wtorek dyżurna Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 21.30 w pobliżu Malechowa w powiecie sławieńskim na drodze krajowej nr 6.

Jak podała dyżurna PID Dagmara Taracińska, czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wypadku uszkodzone zostało jeszcze jedno auto osobowe. "Cztery osoby ranne zabrane przez karetki pogotowia" – przekazała.

Droga krajowa nr 6 jest zablokowana. Policja wprowadziła objazdy dla samochodów ciężarowych przez Karwice, DK 37, Darłowo, DW 203 i Sianów, a dla samochodów osobowych przez Malechowo, Gorzycę, Przystawy, Dąbrowę i Kawno do DK 6.

Utrudnienie może potrwać jeszcze dwie godziny. (PAP)

Copyright