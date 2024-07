Czekamy na zgłoszenia do końca lipca. Cały Szczecin w kwiatach! [GALERIA]

Już w 1947 roku, kiedy duża część miasta była ciągle w ruinie, redakcja „Kuriera Szczecińskiego” zachęcała szczecinian do upiększania balkonów w przededniu Święta Morza. W tym roku obchodzimy okrągły jubileusz naszego konkursu „Cały Szczecin w kwiatach”. Świętujemy 50. edycję!

Nieskromnie możemy powiedzieć, że mamy swój wkład w tworzeniu wizerunku Szczecina jako miasta pełnego kwiatów, pięknej zieleni czy w końcu niebanalnych, także pływających, ogrodów. Szczecin wszak jest miastem wody i zieleni. Właśnie dlatego, szczególnie w tym momencie, zachęcamy właścicieli donic, balkonów, tarasów, czy ogrodów, osoby upiększające miejskie podwórka, do udziału w naszym jubileuszowym konkursie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. No i sława zdolnych ogrodników, a może i artystów.

„Balkony w kwiatach” pod takim tytułem ukazał się w maju 1947 r. w „Kurierze” tekst: „Nie tylko zieleń cienistych alei, skwerów, ogrodów i parków powinna zdobić Szczecin, lecz również ukwiecone balkony. Miejsce suszącej się bielizny i różnych gratów na balkonach co prędzej powinny zająć skrzynki z kwiatami, które barwami swymi ożywią monotonię szarych murów miasta. Szczecin gorączkowo przygotowuje się do wielkich uroczystości Święta Morza i przyjęcia olbrzymiej liczby gości z całego świata. W ogólnej akcji porządkowania nie można zapomnieć o dekoracji balkonów. Nasiona i sadzonki kwiatów z łatwością i po niedrogich cenach można nabyć na targach. Niewielkim więc kosztem i - przyjemnej zresztą – pracy, każdy posiadacz balkonu może się przyczynić do podniesienia estetyki i piękna naszego miasta. Z wysadzaniem kwiatów należy się jednak śpieszyć, by na czas uroczystości już rozkwitły. W końcu czerwca bądź w pierwszych dniach lipca br. Redakcja „Kuriera Szczecińskiego” wspólnie z Dyrekcją Ogrodów Miejskich i Związkiem Ogrodników organizuje konkurs pod hasłem „Wszystkie balkony Szczecina w kwiatach”. Właściciele najładniej udekorowanych balkonów otrzymają nagrody w gotówce oraz w cennych przedmiotach. Bezzwłocznie więc dekorujmy balkony kwiatami!”.

A teraz (do końca lipca!) czekamy na zgłoszenia do jubileuszowej edycji „Całego Szczecina w kwiatach”. Honorowym patronem konkursu jest Prezydent Szczecina. Zapraszamy Państwa do zielonej rywalizacji, zabawy, ale i przyjemności tworzenia ogrodów, pielęgnacji zieleni i kwiatów!

„Kurier Szczeciński” od pół wieku organizuje cykliczny konkurs „Cały Szczecin w kwiatach”, zachęcając mieszkańców miasta, by pokazali stworzone przez siebie oazy zieleni. Jest on adresowany do wszystkich szczecinian, a także szkół, zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych. W jubileuszowym roku rywalizacja toczyć się będzie w kategoriach: balkony, ogrody przydomowe, inne formy zagospodarowania terenu zielonego oraz ogródki działkowe. Oceni je konkursowe jury.

Zgłoszenie musi zawierać dane osoby lub podmiotu zgłaszającego (z danymi kontaktowymi, tj. numerem telefonu, najlepiej komórkowego), dane adresowe miejsca oraz zdjęcia lub film ukazujące aktualny stan nasadzeń. Powinno zawierać 3-5 zdjęć w formie papierowej lub cyfrowej (nie mogą przekraczać 5 MB każde, a film 30 MB).

W tytule e-maila lub na karcie/kopercie prosimy o dopisek: „Cały Szczecin w kwiatach”. Dla zgłoszeń e-mailowych dostępny jest adres: kwiaty@24kurier.pl – zgłoszenia można też dostarczać do sekretariatu redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, plac Hołdu Pruskiego 8 (pok. nr 53) w godz. 10-15 lub skorzystać ze skrzynki na budynku redakcji, wrzucając do niej kopertę z materiałem zdjęciowym (filmowym) i niezbędnymi danymi.

Jak co roku, dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Partnerami konkursu są: Miasto Szczecin, Szczecińska Agencja Artystyczna, Rajski Ogród, Fosfan SA, Polferries Polska Żegluga Bałtycka SA oraz Polski Związek Działkowców Okręg w Szczecinie. ©℗