Co się dzieje? Weekend w regionie (28-30 lipca)

Wesoły Konduktor z Rewala zaprasza na wąskotorowe przejażdżki. Fot. Maciej ŁOZDOWSKI

Koncert organowy w katedrze

Kamień Pomorski. Trwa 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. Dziś (28 lipca) przy zabytkowych organach zasiądzie Ludger Lohmann (Niemcy). Usłyszymy także Wokalny Zespół Męski im. Serafina Sarowskiego (Serbia) pod dyr. Bozidara Crnjańskiego.

Ludger Lohmann studiował grę na organach pod kierunkiem profesorów: M.-C. Alain, A. Heillera i W. Stockmeiera, a także grę na klawesynie u profesora H. Rufa. Jest zwycięzcą wielu międzynarodowych konkursów organowych (m.in. ARD w Monachium w 1979 roku i w Chartres w 1982 roku). Przez 25 lat był tytularnym organistą katedry św. Eberharda w Stuttgarcie, W tym samym mieście od 1989 roku był profesorem klasy organów w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i profesorem gościnnym na uniwersytecie w Hartford (USA) w 1989 roku Koncertował w całej Europie, a także w obu Amerykach, Japonii i Korei Płd. Prowadzi kursy mistrzowskie w akademiach muzycznych i uniwersytetach wielu krajów.

Chór Męski im. św. Serafina Sarowskiego został założony w 1995 roku przy klasztorze św. Melanii Młodszej w serbskim mieście Zrenjanin. Chór regularnie uczestniczy w nabożeństwach prawosławnych. Zespół brał udział w najważniejszych festiwalach chóralnych na terenie Serbii, występuje też za granicą (Austria, Chorwacja, Dania, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania). Repertuar składa się z muzyki cerkiewnej autorstwa kompozytorów greckich, rosyjskich i serbskich, na czele z Liturgią św. Jana Złotoustego w opracowaniu B. Crnjanskiego. Oprócz muzyki sakralnej chór wykonuje także utwory ludowe.

Festiwalowe koncerty odbywają się w każdy piątek w kamieńskiej katedrze o g. 19.

Blues na stacji w Rewalu

Rewal. Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza w piątek (28 bm.) na dworzec w Rewalu na koncert legendarnego zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Koncert z cyklu wieczorów bluesowych pt. Blues na Dworcu rozpocznie się o g. 20.

To już trzeci raz, kiedy na dworcowej scenie Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej zabrzmią bluesowe riffy. W ubiegłych latach, na dworcu w Pogorzelicy dwukrotnie prezentowali się muzycy szczecińskiego zespołu After Blues z repertuarem, który znakomicie wpisał się w atmosferę zabytkowego dworca. Tym razem na dworcowej scenie w Rewalu zagra zespół Nocna Zmiana Bluesa, który już od czterech dekad występuje na koncertach w Polsce i na całym świecie. W trakcie wieloletniej działalności estradowej zespół wykreował własny, niepowtarzalny styl, będący fuzją bluesa, folku, jazzu i piosenki autorskiej. W tym czasie grupa wydała 28 płyt, z których 4 osiągnęły status „Złotej płyty”. Sławomir Wierzcholski, charyzmatyczny lider zespołu, to wirtuoz harmonijki i autor dwóch popularnych podręczników gry na tym instrumencie. Przez 30 lat był też prezenterem Polskiego Radia, organizatorem festiwali bluesowych i przede wszystkim człowiekiem „Chorym na Bluesa”. Za swoje zasługi i osiągnięcia artystyczne Sławek został uhonorowany srebrnym medalem „Gloria Artis”.

Na dworcowej scenie w Rewalu Nocna Zmiana Bluesa wystąpi w składzie: Sławek Wierzcholski – śpiew, harmonijka ustna, Witold Jąkalski – slide gitar, Wiesław Kryszewski – gitara, Piotr Dąbrowski – gitara basowa oraz Grzegorz Minicz – bębny, tara. Grupa zaprezentuje swoje najpopularniejsze utwory oraz najnowsze piosenki z ostatniej płyty pt. „Amazonia”.

Organizatorem koncertu jest Nadmorska Kolej Wąskotorowa. Partnerami wydarzenia są: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Gmina Rewal, Nadleśnictwo Gryfice oraz Kompleks Wczasowy Sandra SPA w Pogorzelicy. Wstęp bezpłatny.

Wycieczka z leśnym przewodnikiem

Trzebiatów. Darmowa Wycieczka na Starożytne Grobowce Ziemi Trzebiatowskiej z leśnym przewodnikiem na kurhany Gąbin – Mandragora rozpocznie się w piątek o godz. 16.

Regaty o Puchar Burmistrza Trzebiatowa

Mrzeżyno. Rozpoczynają się III Eko Regaty o Puchar Burmistrza Trzebiatowa. III Eliminacje do OOM w klasie OPTMST, potrwają do niedzieli.

Wieczór z Marcinem Czerwińskim

Dziwnów. Koncert Marcina Czerwińskiego, dom kultury, początek w sobotę o g. 20.

Święto Kaszy w Trzebiatowie

Trzebiatów. stanie się w sobotę centrum wydarzeń nawiązujących do średniowiecznej legendy o spadającej z baszty misce kaszy, która uratowała miasto przed najazdem gryficzan. Baszta zwana jest od tej pory Kaszaną. O g. 16.30 przy Baszcie Kaszanej odbędzie się happening „Jak miska kaszy uratowała Trzebiatów” i korowód ze słoniem pod Pałac. O g. 17 – rozpoczęcie Święta Kaszy, g. 17.30 – Gra historyczna (koło PTTK, Baszta Kaszana), g. 17.45 występ zespołu Trzebiatowiacy, g. 18.15 – wystąpi trzebiatowski folklorystyczny zespół Aramis, g. 18.45 – zespół Czerwona Róża, g. 19.15 – Paweł Tur, g. 20.15 – DJ „Foku$”, g. 22 – gwiazda wieczoru – Blue Cafe. Na zakończenie wieczoru pojawi się Biała Dama!

Podczas Święta Kaszy można będzie oczywiście spróbować kaszy po rycersku (serwowana od g. 19). W ogrodach pałacowych trwać będzie Trzebiatowski Jarmark Historyczny (m.in.: pokazy wczesnośredniowiecznych wojów MOHORTA: obozowisko, uzbrojenie, pokazy walk, pojedynki wojów), jarmark rękodzieła, będą atrakcje dla dzieci i otwarte drzwi Muzeum Pałacowego (g. 10-17). Od soboty do niedzieli w godz. 12-22 trwać będzie Festiwal Food Trucków. W niedzielę będzie w g. 12-22 jarmark rękodzieła, a od 17 do 22 DJ „Foku$” zaprasza do tańca.

Siatkówka i tenis na plaży

Trzęsacz. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. W sobotę w Trzęsaczu rozegrany zostanie siatkarski turniej trójek z cyklu „Rewal Beach”, a w niedzielę rozgrywki tenisa plażowego (pary deblowe) „Ziaja Beach Tenis”. Zapisy na plaży w g. 10-10.30.

Wesoły Konduktor zaprasza do zabawy!

Rewal. W sobotę po raz drugi w tym sezonie Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza wszystkie dzieci i ich opiekunów na przejażdżki po wąskich torach w towarzystwie Wesołego Konduktora.

Spotkania w pociągach z klaunem Tomkiem wpisały się już na stałe do kalendarza imprez Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Oprócz najbliższej soboty, w tym sezonie przewozowym Wesoły Konduktor pojawi się jeszcze 12 sierpnia 2023 r.

Wesołe zabawy na stacjach krańcowych w Trzęsaczu i Pogorzelicy, puszczanie baniek mydlanych oraz pokazy sztuczek z elementami iluzji scenicznej – na to mogą liczyć w najbliższą sobotę maluchy i ich dorośli opiekunowie. A tych, którzy nie spotkają się bezpośrednio z Wesołym Konduktorem na dworcach, zapraszamy na pokład wąskotorówki, bo tam też będzie psocił i czarował wąskotorowy klaun. Animacje rozpoczną o godz. 10 i potrwają do godz. 15.

Morskie opowieści

Pogorzelica. W niedzielę przy ul. Plażowej wystąpi IGA’cki Band, w koncercie pt. „Morskie opowieści”. Początek o godz. 18.

