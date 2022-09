Cichy marsz dla Odry

Ten co pisze że łunia nam daje 770 to do jakich szkół chodził że taki niegramotny?

No, co wy...

@Edek

2022-09-04 14:56:55

Żenadą jest to co zrobił PISowski nierząd wiedząc co się dzieje na wysokości Wrocławia ( zdjęcia satelitarne) , dlatego tera twój idol Kaczelnik wyskoczył z tematem nierealnych reparacji od Niemiec , aby przykryć nieudolność i tacy , jak ty zapomnieli ,że UE daje nam 770 mld . za to tylko ,żeby Kaczysyn przestrzegał zasad praworządności i nie wprowadzał tylnymi drzwiami dyktatury , jak za PRL. TYLE !!!