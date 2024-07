Burzowo w całym regionie

Fot. Ryszard Pakieser

Na terenie całego województwa zachodniopomorskiego trzeba liczyć się z burzami - ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10 do godz. 20. Stopień zagrożenia został oceniony na pierwszy w 3-stopniowej skali. Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać zmieniony. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określa się na 80 proc.

(dAs)