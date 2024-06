Ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Porywy wiatru do 110 km/h (akt. 1)

Fot. Ryszard Pakieser

Przed gwałtownymi burzami w całym województwie zachodniopomorskim w nocy z piątku na sobotę ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 4 cm.

Ostrzeżenie obowiązuje w piątek (21 czerwca) od godz. 19 do godz. 8 w sobotę.

Ostrzeżenie ma drugi stopień ważności w trzystopniowej skali. IMGW zastrzega jednak, że ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.

W związku z zagrożeniem pogodowym rozesłane zostały alerty RCB. "Dziś i w nocy (21/22.06) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

