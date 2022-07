Bilans piątkowej nawałnicy. Zalana Kaskada i szpitale

STEFCIO

2022-07-01 21:12:39

Burze jak co roku i jak co roku zalania i powodzie. Tak sobie jeżdżę i spaceruję i mnie nie dziwi zalana Metalowa,czy wiadukt od Podjuch w stronę Zdroji. W Podjuchach w kratkach deszczówki rosną piękne kwietniki z trawy,więc naturalne jest, że woda stoi na ulicy. Tak wygląda Szczecin 2022. A tłumaczenia, że taka burza to raz na 40 lat, to zdarza się w mniejszej lub większej skali co roku i co roku zdziwienie. Zdziwienie to będzie przy urnach wyborczych