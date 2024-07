Burza nad Szczecinem. Powalone drzewa blokują ulice, opóźnienia w komunikacji miejskiej [GALERIA] (akt. 3)

Fot. Ryszard Pakieser

Po burzy, która przeszła przez Szczecin, strażacy otrzymali prawie 40 zgłoszeń o powalonych drzewach, połamanych gałęziach, uszkodzeniach samochodów i podtopieniach. W całym województwie PSP odnotowała już 164 zdarzenia związanie z pogodą.

Burzowy front przeszedł przez Szczecin przed godz. 14. Intensywne opady deszczu i porywisty wiatr spowodowały szkody m.in. w centrum miasta. Wichura powaliła drzewa przy al. Wojska Polskiego i Bohaterów Warszawy. Strażacy pracowali również na ul. Poniatowskiego, gdzie połamane gałęzie zablokowały jezdnię. Wiatrołomy uszkodziły też zaparkowane samochody.

"Mamy 38 zgłoszeń z terenu miasta, w tym cztery uszkodzone pojazdy" – poinformował PAP kpt. Bartosz Janicki, dyżurny komendy miejskiej PSP w Szczecinie. "Była też zerwana sieć sygnalizacji świetlnej na ulicy Zwierzynieckiej w Kijewie, uszkodzony dach budynku jednorodzinnego w Dąbiu, a najświeższe zgłoszenie to uszkodzenie budynku portowej straży pożarnej" – dodał Janicki.

PSP i stanowisko zarządzania kryzysowego otrzymują informacje o wiatrołomach i podtopieniach także z innych zachodniopomorskich powiatów. "Na godzinę 14 odnotowaliśmy 164 zdarzenia atmosferyczne na terenie województwa zachodniopomorskiego. Brak osób poszkodowanych" – poinformował mł. bryg. Tomasz Kubiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie.

Front burzowy przesuwa się na wschód województwa. IMGW ogłosiło w środę alert III stopnia ostrzegający przed burzami, od godz. 14 do 22. Zapowiadany był porywisty wiatr 90 km/h, lokalnie do 120 km/h; a także ulewne opady deszczu do 55 mm, lokalnie 80 mm.

Aktualizacja 2:

Od czasu, gdy burza ogarnęła Szczecin, strażacy do tej pory interweniowali około 40 razy. Głównie usuwają powalone drzewa, udrażniając ruch na drogach. Jak informuje st. kpt. Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na tę chwilę nie ma osób poszkodowanych.

Aktualizacja 1:

Jak informuje dyżurny ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, z powodu podtopienia ul. Derdowskiego w Szczecinie wystąpiły utrudnienia w kursowaniu autobusów linii nr 53 oraz 62. W chwili obecnej sytuacja się unormowała. Jednak na tej trasie można się spodziewać opóźnień.

Natomiast objazdem - przez ul. prof. Żuka - kursują autobusy linii nr 73 oraz 93. To z powodu drzewa, które upadło na trasie pomiędzy przystankami "Leśniczówa" oraz "Stary Szlak".

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych na wszystkich liniach - nie tylko autobusowych - mogą występować opóźnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Do 5 minut, jak podaje dyżurny ZDiTM.

***

Wcześniejsza informacja

W Szczecinie grzmi. Silny wiatr łamie drzewa. Nawalny deszcz ogranicza widoczność kierowcom. Ulicami - nie tylko w centrum - płyną rwące potoki.

Za sprawą powalonych drzew już są nieprzejezdne ulice: Rynkowa, Niedziełkowskiego (kierunek pl. Szarych Szeregów), a także pas jezdni w al. Wojska Polskiego (na wysokości dawnego StekHouse). Wichura powaliła drzewo również w al. Bohaterów Warszawy, a też na wysokosci centrum handlowego "Turzyn", na rondzie Reagana w Kijewie.

W tych miejscach straż pożarna usuwa zawalidrogi. Jednak występują utrudnienia w ruchu.

(an)