Blokada przejazdu przy pl. Wincentego Witosa. Od soboty w al. Wyzwolenia znów utrudnienia

Od najbliższej soboty (5 listopada) kierowcy natkną się w przebudowywanej szczecińskiej al. Wyzwolenia na nową blokadę. Barierki zagradzające przejazd ujrzą tym razem w rejonie starego przejazdu w pasie torowiska tramwajowego na wysokości skrzyżowania z pl. Wincentego Witosa. Równocześnie ta zmiana oznaczać będzie korektę trasy autobusów linii 87. Spółka ZUE SA rozpocznie tam kolejny etap inwestycji polegający na wymianie od podstaw pozostałego jeszcze w tym miejscu fragmentu obu torów i urządzaniu nowego pasa wraz z jezdnią.

Przypominamy, że obecnie w tej okolicy – poza tą częścią, która dotąd nie została jeszcze wyłączona z ruchu – od dłuższego czasu kierowcy muszą uważać na zwężenia wzdłuż obu nitek jezdni na odcinku samej al. Wyzwolenia, m.in. bliżej wieżowca Hanza Tower i hotelu Dana do okolic skrzyżowania z ul. Odzieżową i zjazdu w kierunku ul. Ofiar Oświęcimia. Tam barierkami obstawione pozostają lewe pasy przyległe do nowego torowiska, gdzie aktualnie trwają prace przy urządzaniu wysp dodatkowych dwóch przystanków. Od nadchodzącej soboty przy pl. Wincentego Witosa w związku z wyłączeniem z użytkowania znajdującego się przejazdu z relacjami do skrętów w lewo zmotoryzowanym pozostanie możliwość jazdy na wprost do lub z centrum.

Od 5 bm. w związku z robotami wprowadzona zostanie także czasowa korekta trasy autobusów linii 87. W kierunku pętli „Podbórz” od przystanku „Plac Lotników” kursować one będą przez: al. Papieża Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki, dalej ponownie odcinkiem al. Papieża Jana Pawła II oraz ulicami: Zygmunta Felczaka, Monte Cassino, Piotra Skargi, przez rondo Jerzego Giedroycia i ul. Hugona Kołłątaja do przystanku „Niemcewicza” i dalej tak jak obecnie.

Jak informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskie, wyłączone z obsługi przez linię 87 będą przystanki: „Plac Grunwaldzki” w ciągu ul. Śląskiej, „Śląska”, „Wąska”, „Odzieżowa”, „Ofiar Oświęcimia”, „Kołłątaja” w ciągu ul. Staszica. Jednocześnie funkcjonować będą przystanki o nazwach: „Plac Grunwaldzki” w ciągu al. Papieża Jana Pawła II za pl. Grunwaldzkim (nr 11622), „Felczaka” w ciągu ul. Zygmunta Felczaka za skrzyżowaniem z al. Papieża Jana Pawła II (nr 12522), „Jasne Błonia” w ciągu ul. Piotra Skargi (nr 12612), „Kołłątaja” w ciągu ul. Piotra Skargi przed rondem Jerzego Giedroycia (nr 12741).

Z kolei w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od przystanku „Wąska Floating Arena” autobusy linii 87 kursować będą przez ul. Zygmunta Felczaka i al. Papieża Jana Pawła II do przystanku „Plac Grunwaldzki” i dalej bez zmian. Jak wyjaśnia rzeczniczka prasowa TS, przystanek „Urząd Miasta” zlokalizowany będzie w ciągu al. Papieża Jana Pawła II za skrzyżowaniem z ul. Zygmunta Felczaka (nr 12511). Przywrócone zostanie także funkcjonowanie przystanku „Odrowąża” nr 18411, a tymczasowy przystanek „Urząd Miasta” przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego ma być zlikwidowany. ©℗

(M)