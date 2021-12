Będzie pikieta po fiasku rozmów władz Szczecina z Solidarnością

Fiaskiem zakończyły się rozmowy związkowców z Solidarności z władzami Szczecina w sprawie podwyżek dla pracowników sfery komunalnej. Dlatego w środę (29 grudnia) o godz. 15 zapowiadają pikietę przed Urzędem Miasta, na którą zapraszają wszystkich mieszkańców.

- Od 15 lat walczymy w Szczecinie o godne wynagrodzenia dla pracowników sfery komunalnej. Jest to grupa pracowników, która dostarcza nam wodę do mieszkań, wozi nas tramwajami i autobusami, wywozi śmieci, opiekuje się ludźmi starszymi w domach opieki społecznej oraz naszymi dziećmi w żłobkach i przedszkolach - przypomina Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. - Niestety, władze Szczecina traktują ich coraz gorzej.

Związkowcy zauważają "spłaszczenie płac" i fakt, że coraz większej grupie brakuje środków na utrzymanie rodzin. Niemal połowa z ponad 6 tys. osób zatrudnionych w jednostkach miejskich, według danych zgromadzonych prze Solidarność, zarabia płace minimalną.

- Chcemy w negocjacjach poprawiać ich warunki płacowe, niestety, nie znajdujemy zrozumienia władz miasta - dodaje Mieczysław Jurek. - Prezydent miasta przyznaje, że podwyżka pracownikom się należy, ale nie ma na nią pieniędzy w budżecie.

Taki stan rzeczy trwa od lat. Związkowcy przyznają, że zgadzali się na niższe stawki widząc skalę inwestycji w mieście i potrzebę wydawania środków z budżetu. Były to działania niezbędne przy wsparciu unijnym, by miasto nadgoniło zaległości i się rozwijało. Solidarność to popierała, licząc jednocześnie, że prezydent nie zapomni o ludziach. A tak właśnie w ocenie związkowców się dzieje.

- Jest coraz gorzej. Inflacja rośnie w zastraszającym tempie, drożyzna jest wszechobecna, a zarobki stoją w miejscu - podsumowuje przewodniczący "S". - Taki stan nie może trwać długo, bo pracownicy będą rezygnować z pracy i szukać innych, lepiej płatnych zajęć.

Dlatego w środę przed Urzędem Miasta odbędzie się kolejna pikieta związkowców. Oczekują oni kwoty 1 tys. zł brutto na osobę.

– Tymczasem miasto proponuje 210 zł w przyszłym roku lub 350 zł w ciągu dwóch lat, ale wtedy bez jakiejkolwiek podwyżki w roku 2024. To nas obraża - mówił już miesiąc temu Mieczysław Jurek.

Dodał wtedy, że pikieta, która odbyła się pod koniec listopada, to dopiero początek. Solidarność zapowiedziała maraton. Kolejna odsłona już w środę. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI