Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pracownicy zakładów budżetowych Szczecina protestowali we wtorek przed szczecińskim magistratem.

To początek "maratonu Solidarności", który ma doprowadzić do wynegocjowania podwyżek w wysokości 1000 zł na osobę. Wcześniejsze rozmowy z miastem nie doprowadziły do kompromisu. Propozycję podwyżek o 210 zł strona związkowa uznała za obrazę.

TOT