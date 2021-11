Maraton "Solidarności". Pikieta na początek

- To już nie są żarty, coraz więcej osób odchodzi z pracy do lepiej płatnych zajęć - przyznaje Sławomir Sardyko, przewodniczący organizacji związkowej przy komunikacji miejskiej. - Co jeszcze bardziej niepokoi, odchodzą przede wszystkim młodzi. A to oznacza, że średnia wieku kierowców i motorniczych się podnosi, co może też mieć wpływ na bezpieczeństwo.

- Stąd nasze oczekiwania, by podwyżka wyniosła 1 tys. zł brutto na osobę. Biorąc pod uwagę inflację, rosnące koszty utrzymania i fakt, że płaca minimalna w przyszłym roku ma wynosić 3010 zł brutto - tłumaczy przewodniczący Solidarności. - Tymczasem miasto proponuje 210 zł w przyszłym roku lub 350 zł w ciągu dwóch lat, ale wtedy bez jakiejkolwiek podwyżki w roku 2024. To nas obraża.

- Propozycja miasta to żart, a prezydent Piotr Krzystek nas obraża - uważa Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności w Szczecinie. - Ponieważ rozmowy trwające od miesięcy nie przyniosły efektów, we wtorek organizujemy pikietę pod Urzędem Miasta.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Oli 2021-11-22 17:28:17 210 zł brutto to są kpiny. Było być przewidującym a nie wydawać na inwestycje które wygenerują koszty większe niż przychody.

m 2021-11-22 17:11:52 Wystarczy Nie oddawac za 1zł lub darmo działek gminnych dla Panstwa Watykan to na podwyżki juz dawno by było .Polska rocznie wydaje z podatków mieszkanców miliardy zł na utrzymanie innego kraju i co z tego ma ? ile mozna by za to kupic sprzetu do szpitalu, wybudowac to i tamto ,bardzo duzo. a niektorzy wnioskodawcy zdaje sie ze maja wysoką milicyjna emeryturkę ? super kraj.

"OBATEL" :)) 2021-11-22 16:46:42 Ten stary karierowicz , jak zwykle tylko "podbija bębenek" , przecież to są lata zaniechań , gdzie był ten pożal się Boże solidaruch ?? Tak , jak Kaczysyn pod kołdrą przespał wprowadzenie stanu wojennego ?? Kolejny " DZIAŁACZ " od zgarniania do siebie ...,

szara eminencja 2021-11-22 16:19:41 Dajcie tym kobietom z Mopr to czego chcą ~dbają oto aby każdy miał godne życie, więc niech one też godnie żyją. Każdy dąży do tego, aby było mu dobrze, a one tylko godności na codzień się domagają. Zawód pracownika socjalnego to zawód pracownika bez prestiżu I bez poszanowania publicznego

Pusia 2021-11-22 15:59:02 Z całym szacunkiem. Pracownicy MOPR nie chcą aby Solidarność ich nadal reprezentowała. Przez te wszystkie lata co to rzekomo Solidarność działała na rzecz pracowników MOPR nie wywalczyła podwyżek a jedynie łatwo godziła się na kwoty proponowane przez UM. Zatem czy faktycznie działa na rzecz pracowników czy też sabotuje ich oczekiwania? Dziękujemy takim związkom zawodowym i bierzemy sprawy we własne ręce. Szeregowy pracownik socjalny

Bronisław 2021-11-22 15:47:27 Dlaczego niektórzy mogą być lepiej opłacani a inni gorzej? MOPR pełni ważną rolę i funkcję, jego praca to wartości europejskie. Dlaczego więc są gorzej traktowani? Nauczyciele mają swoich popleczników w radzie miasta i znalazło sie 1000 zł z regat bo Paweł i Bazyli się postarali dbać o nasze szkoły. MOPR to już nie nasi? Jacek Kuroń miał większą wrażluwość społeczną