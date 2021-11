Fiasko rozmów Solidarności z władzami Szczecina. Będzie pikieta ws. płac

Fiaskiem zakończyły się rozmowy przedstawicieli Solidarności, reprezentujących pracowników miejskich jednostek budżetowych z władzami Szczecina. Dlatego prawdopodobnie w najbliższy wtorek, w dniu sesji Rady Miasta, przed magistratem dojdzie do pikiety.

- W ubiegłym tygodniu zakończyły się negocjacje dotyczące przyszłorocznej regulacji płac w miejskich jednostkach budżetowych, prowadzone przez Miasto Szczecin i NSZZ „Solidarność” - przypomina Katarzyna Stróżyk z Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. - Postulatem strony społecznej była podwyżka o 1000 złotych brutto na etat, propozycja miasta to 210 złotych brutto. Strony nie doszły do porozumienia.

Negocjacje trwały od października. Są one wynikiem uchwały RM z 22014 r., która obliguje Prezydenta Miasta do negocjacji w sprawie ustalania corocznych podwyżek. Tych nie było od 2 lat, a problem dotyczy dużej grupy: to m.in. pracownicy DPS, MOPR, instytucji kultury, pracownicy żłobków czy personel administracyjny przedszkoli.

W związku z fiaskiem negocjacji, na wtorek, 23 listopada, zaplanowano pikietę przed Urzędem Miasta w Szczecinie. Udział w niej wezmą pracownicy i związkowcy z miejskich jednostek. ©℗

ToT