Tenis stołowy. Historyczna wygrana Griffin's-Spin

W spotkaniu rozegranym awansem, I-ligowy Griffin's-Spin Szczecin pokonał na wyjeździe UKS Top Solec Kujawski 6:4.

Początek meczu należał do gospodarzy, którzy wygrali oba pojedynki, lecz w dwóch kolejnych zwyciężyli już szczecinianie. Dla Griffin's-Spin punktowali: Niemiec Dauud Cheaib, który na pierwszym stole pokonał Łukasza Jarockiego i Grzegorza Janczewskiego (oba 3:1) oraz Arkadiusz Żuk, który na drugim stole wygrał z Jackiem Mitasem (3:1) i Mateuszem Ufnalem (3:0). Kluczowe okazały się spotkania deblowe, w których lepsi okazali się goście. Komplet punktów dla przyjezdnych zdobyli: Cheaib i Żuk (po 2.5), a punkt w parze deblowej wywalczył duet: Kamil Nalepa (0.5) i Kamil Kiljanek (0.5). Na poziomie I ligi to pierwsza, historyczna wygrana drużyny Griffin's-Spin. W poprzednim sezonie udało się szczecinianom dwa razy zremisować.

Po trzech rozegranych spotkaniach drużyna ze Szczecina jest na 6 miejscu w tabeli.

###

W Gliwicach rozegrano Grand Prix Polski Młodzików, a nasze województwo reprezentowały: Barbara Kossowska i Joanna Marcinkiewicz (Obie klub Perła Połczyn-Zdrój).

###

W II lidze mężczyzn rozegrano 2. kolejkę spotkań.

MUKS Kings Prestivet Przeźmierowo pokonał u siebie Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 10:0. KTS Koszalinianin Koszalin przegrał na wyjeździe z MUKS Kings Quantus Przeźmierowo 2:8, a punkty dla gości zdobyli: Sebastian Rosołowski (1), Krzysztof Larek (0.5) i Jakub Polańczyk (0.5). Griffin's-Spin Szczecin I wygrał u siebie z UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 6:4, a punkty dla szczecinian wywalczyli: Łukasz Koper (2), Dawid Wajda (1.5), Adam Kukkuk (1.5) i Patryk Stanisławczyk (1). Mecz ułożył się pod dyktando gospodarzy, którzy już po ośmiu pojedynkach mieli na koncie sześć punkt. W ostatnim spotkaniu Champion Police zwyciężył u siebie Technika Świdwin 6:4.

###

7 grudnia odbędzie się w Fabryce Energii - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawody rozegrane zostaną w wielu kategoriach.

###

W Fabryce Energii odbył się 144 turniej FETS i piąty pn. "RUMClub", w którym udział wzięło 33 zawodników. Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D. Zawody rozpoczęły się o godz. 10:02, a zakończyły o 14:36.

Turniej wygrał Andrzej Mozol, drugi był Krzysztof Rusiecki, a trzeci Mykhailo Myronenko. W grupie B najlepszy był Jacek But, który wyprzedził Krzysztofa Iwana i Mariusza Nowaka. W grupie C zwyciężył Adrian Zawiślak, druga była Magdalena Kotnis, a trzeci Arseney Zadorozhnii. W grupie D pierwszy był Marcel Pawelski, drugi Bartosz Sitkiewicz, a trzeci Mateusz Szulc. Nagrodami były vouchery do restauracji i klubu tanecznego "RUMClub", znajdującego się na ul. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się szósty turniej FETS pn. "RUMClub". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)