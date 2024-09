Sporty motorowodne. Marcin Zieliński wicemistrzem Europy

Gdyby nie awaria w czwartym biegu w Rogoźnie, Marcin Zieliński miałby szanse na złoto... Fot. Arek REJS/PZMiNW

Trwa znakomita passa szczecinianina Marcina Zielińskiego, który przed rokiem został motorowodnym mistrzem świata i mistrzem Europy w królewskiej Formule 500, a teraz do swojej bogatej kolekcji medalowej dołożył kolejny krążek. Zawodnik klubu H2O Szczecin został drugim zawodnikiem na Starym Kontynencie, a tytuł i srebrny medal wywalczył podczas czempionatu w Rogoźnie.

Za tydzień nasz motorowodniak wystartuje w niemieckim Lausitz w ostatniej eliminacji mistrzostw świata, przed którą (po trzech dotychczasowych eliminacjach: w czeskich Jedovnicach, włoskim Boretto i Żninie), jest zdecydowanym liderem i tylko jakiś szczególny pech mógłby pozbawić go złota...

Do mistrzostw Europy w Rogoźnie w Formule 500 zgłosiło się 12 zawodników z Niemiec, Czech, Węgier, Włoch, Słowacji, Bułgarii, Estonii, Serbii oraz Polski, a nasz kraj reprezentowali Marcin Zieliński, zaliczany do faworytów mistrzostw i Cezary Strumnik. Jak poinformował nas Adrian Skubis z Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, format mistrzostw Europy - zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Unii Motorowodnej UIM - zakładał rozegranie 4 wyścigów podczas jednego weekendu. Niestety, w sobotę w wielkopolskim Rogoźnie warunki dyktowała kapryśna pogoda. Zbyt silny wiatr zmusił organizatorów do zmiany planów. Sędziowie dopiero po południu zezwolili na rozegranie treningu z pomiarem czasu. I tu najszybszy był Zieliński, a Strumnik wykręcił szósty czas. Prawdziwe ściganie, w znacznie lepszych warunkach, rozpoczęło się w niedzielę rano. Od początku ton rywalizacji nadawali Marcin Zieliński i Słowak Marian Jung. Po trzech biegach dwa zwycięstwa i jedno drugie miejsce miał na koncie Jung, a Zieliński zanotował jedną wygraną i dwukrotnie przypływał za motorowodniakiem ze Słowacji. Kibice zacierali ręce przed decydującym czwartym biegiem. Tuż po starcie bolid Polaka odmówił posłuszeństwa... Marian Jung pewnie wygrał i tym samym przypieczętował złoty medal. Punkty zgromadzone przez reprezentanta Polski w trzech biegach zagwarantowały mu srebro. Na podium do tego duetu dołączył Estończyk Erko Aabrams, a Strumnik zakończył mistrzostwa na 11. miejscu.

Marcin Zieliński po raz pierwszy w karierze na podium mistrzostw Europy stanął, gdy był jeszcze nastolatkiem. W 2006 roku został drugim wicemistrzem Europy w klasie O-125. Ostatni medal w łodzi typu hydroplan zdobył w 2014 roku. Potem skupił się na rywalizacji w katamaranach z silnikami 500 i 700. Po ogromnych sukcesach z 2023 roku w jego sportowej metryczce z medalami MŚ i ME było 18 krążków, a teraz dołożył kolejny. (mij)

19 medali Marcina Zielińskiego

2006 - brązowy medal ME w klasie O-125

2012 - brązowy medal ME w klasie O-125

2013 - brązowy medal ME w klasie O-125

2013 - srebrny medal ME w klasie O-175

2014 - brązowy medal MŚ w klasie O-175

2014 - srebrny medal ME w klasie O-175

2014 - brązowy medal ME Formuły 125

2016 - brązowy medal MŚ Formuły 500

2016 - brązowy medal ME w klasie O-700

2017 - brązowy medal ME w klasie O-700

2018 - złoty medal ME w klasie O-700

2019 - złoty medal ME Formuły 700

2019 - brązowy medal MŚ Formuły 500

2019 - złoty medal ME Formuły 500

2021 - brązowy medal ME Formuły 500

2022 - srebrny medal MŚ Formuły 500

2023 - złoty medal ME Formuły 500

2023 - złoty medal MŚ Formuły 500

2024 – srebrny medal ME Formuły 500