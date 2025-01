Piłka nożna. Z Berlina na obóz. Kobieca Pogoń wygrała z Unionem

Szczecinianki (w granatowo-bordowych strojach) zwyciężyły w niemieckiej stolicy. Fot. Pogoń Szczecin SA

Piłkarki nożne Pogoni Szczecin zwyciężyły w meczu kontrolnym w Berlinie, a prosto z Niemiec udały się na kilkudniowy obóz przygotowawczy do Międzyzdrojów.

Piłkarski mecz kontrolny kobiet: UNION Berlin - POGOŃ Szczecin 1:2 (1:1); 1:0 Naika Reissner (25), 1:1 Natalia Oleszkiewicz (42), 1:2 Martyna Brodzik (60).

Od pierwszych minut swoją dominację chciały uwidocznić piłkarki Unionu, które trzykrotnie zagrażały bramce Palińskiej. W 25. minucie Lisa Heiseler podała do Naiki Reissner, która wpisała się na listę strzelczyń. W kolejnym etapie pierwszej połowy swoje okazje miała też Pogoń, a tuż przed przerwą Jaylen Crim dośrodkowała na głowę Oleszkiewicz, która posłała piłkę do siatki. W drugiej połowie na murawie pojawiła się m.in. 15-letnia Lena Świrska, która w 60. minucie podała do Martyny Brodzik, a ta zdobyła zwycięskiego gola.

(mij)