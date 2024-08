Piłka nożna. Puchar Polski rozlosowany, Pogoń w Rzeszowie, Świt w Suwałkach

W poprzedniej edycji Pucharu Polski Pogoń wyeliminowała w półfinale późniejszego mistrza kraju Jagiellonię Białystok. Fot. Ryszard PAKIESER

We wtorek w Warszawie odbyło się losowanie par I rundy (1/32 finału) piłkarskiego Pucharu Polski, a z zachodniopomorskich drużyn szczecinian czekają dalekie wyjazdy i tylko kołobrzeżanie zagrają u siebie. Ekstraklasowa Pogoń wyjedzie do I-ligowej Stali Rzeszów, a beniaminek II ligi Świt zagra w Suwałkach z III-ligowymi Wigrami, zaś beniaminek I ligo Kotwica podejmie II-ligowe rezerwy ŁKS-u Łódź.

W poprzedniej edycji Pucharu Polski Pogoń doszła do finału, który nieoczekiwanie przegrała na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie z Wisłą Kraków po dogrywce 1:2, choć w regulaminowym czasie do ostatnich sekund prowadziła 1:0... Wcześniej portowcy trzykrotnie grali w finale pucharowej rywalizacji i za każdym razem przegrywali 0:1, kolejno z Legią Warszawa w Kaliszu, Lechem Poznań we Wrocławiu i Jagiellonią Białystok w Bydgoszczy. Zobaczymy, jak w kolejnej edycji spisze się drużyna prowadzona od niedawna przez Roberta Kolendowicza.

Portowcy w Rzeszowie

Pierwszy rywal szczecinian, czyli Stal Rzeszów zajęła 11. miejsce w ubiegłym sezonie I ligi, a w 34 meczach zgromadziła 48 punktów, na co złożyło się 14 zwycięstw, 6 remisów i 14 porażek, a w obecnych rozgrywkach drużyna z województwa podkarpackiego plasuje się w czołówce tabeli (przed wtorkowym wieczornym meczem z Chrobrym Głogów, który zakończył się po oddaniu gazety do druku, rzeszowianie zajmowali 4. lokatę w tabeli). W Pucharze Polski poprzedniej edycji stalowcy dotarli do 1/8 finału, przegrywając 1:4 z późniejszym triumfatorem rozgrywek - Wisłą Kraków.

Dotychczas w ligowych bojach portowcy zmierzyli się ze Stalą 26 raz, pięciokrotnie wygrywając, osiem razy remisując i trzynaście pojedynków przegrywając, co dało ujemną różnicę bramek: 20-32. W Pucharze Polski kluby zmierzyły się dotychczas dwukrotnie: w sezonie 1974/1975 w półfinale szczecinianie przegrali na wyjeździe 0:3, a Stal zdobyła później główne trofeum, natomiast w rozgrywkach 2019/2020 także na wyjeździe Pogoń w 1/32 finału wygrała 1:0 po golu Benedikta Zecha w 71. minucie. W historii meczów ze Stalą najskuteczniejszymi strzelcami Dumy Pomorza byli: Marian Kielec (4 gole) oraz Tadeusz Czubak i Robert Dymkowski (po 3 bramki).

Dramat z happy endem

Najdramatyczniejszy z wszystkich potyczek był mecz na zakończenie sezonu 1971/1972, który portowcy musieli wygrać, by się utrzymać, a spotkanie, które mieliśmy okazję oglądać, był o szalenie dramatyczne i obfitowało w zwroty akcji. Portowcy przy ogłuszającym dopingu z trybun po godzinie gry prowadzili już 3:1 i wydawało się, że prolongatę ligowego bytu mają już zapewnioną, ale doszło do kontuzji szczecińskiego bramkarza, a zmiennik zanim się rozgrzał, w ciągu sześciu minut dwukrotnie wyciągał piłkę z siatki. W dramatycznej końcówce piłkarze Pogoni rzucili się jednak do desperackiego szturmu, a gola na wagę utrzymania sześć minut przed końcem strzelił Tadeusz Czubak! Korzystając z uprzejmości portalu kronikapogoni.pl, poniżej podajemy statystyki tego pamiętnego pojedynku.

I liga piłkarska (była to wówczas najwyższa klasa rozgrywkowa): POGOŃ Szczecin - STAL Rzeszów 4:3 (2:1); 1:0 Tadeusz Czubak (9), 1:1 Janusz Krawczyk (20), 2:1 Andrzej Wierzbicki (45), 3:1 Tadeusz Czubak (46), 3:2 Ryszard Duda (63), 3:3 Bolesław Biel (69), 4:3 Tadeusz Czubak (84).

POGOŃ: Bogusław Białek (61 Wojciech Frączczak) - Henryk Wawrowski, Józef Janduda, Ryszard Malinowski, Czesław Boguszewicz - Jerzy Jatczak, Zenon Kasztelan, Andrzej Wierzbicki - Ryszard Mańko, Tadeusz Czubak, Mirosław Justek

Trenerem szczecinian był wówczas Eugeniusz Ksol, a rywali prowadził obcokrajowiec, Węgier Nándor Hidegkuti, co w tamtych latach było niezwykle rzadkie. Średni wiek zawodników pierwszej jedenastki Pogoni z tego spotkania to 24 lata i 347 dni, średni wzrost naszych zawodników to 177,82 cm, a średnia waga - 75,45 kg.

Świt rozpoczyna kolejną przygodę

Beniaminek II ligi szczeciński Świt już dwukrotnie rozgrywał na Skolwinie głośne mecze krajowego pucharu i nieznacznie, bo zaledwie 0:1 przegrywał z ekstraklasowiczami, Cracovią Kraków i Legią Warszawa. Teraz rywal będzie teoretycznie łatwiejszy, bo gra w niższej klasie rozgrywkowej, ale nie można go lekceważyć, bo dokonał ekstraklasowych wzmocnień (m.in. Maciej Makuszewski, występujący w Lechu Poznań, Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok i portugalskiej Victorii Setubal).

Wigry to beniaminek III ligi, który wywalczył awans w imponującym stylu zdobywając aż 93 punkty (30 zwycięstw, 3 remisy i tylko jedna porażka, a różnica bramek to: 159-31). Obecnie w III lidze po 3 kolejkach drużyna dzieli 1.-4. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów (2 zwycięstwa i remis).

Kotwica i dwa ŁKS-y

Kołobrzeska Kotwica zagra na wyjeździe z II-ligowymi rezerwami ŁKS-u Łódź, z którymi w kwietniu w ligowym meczu przegrała u siebie 0:1, ale za to kilka dni temu wygrała na wyjeździe z pierwszym ŁKS-em, który właśnie został zdegradowany z PKO BP Ekstraklasy i to 2:0.

Terminarz I rundy PP

Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin

Wigry Suwałki - Świt Szczecin

ŁKS II Łódź - Kotwica Kołobrzeg

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin

MKS Kluczbork - Unia Swarzędz

Podhale Nowy Targ - Ruch Chorzów

Grom Nowy Staw - ŁKS Łódź

Stal Stalowa Wola - Arka Gdynia

Chojniczanka Chojnice - Znicz Pruszków

Elana Toruń - Widzew Łódź

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk

Olimpia Grudziądz - GKS Tychy

Unia Skierniewice - Motor Lublin

Górnik Łęczna - Puszcza Niepołomice

Hutnik Kraków - Piast Gliwice

Barycz Sułów - Lech II Poznań

Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Odra Opole

Wisła Płock - Warta Poznań

Miedź Legnica - Raków Częstochowa

Siarka Tarnobrzeg - Star Starachowice

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

Avia Świdnik - Polonia Bytom

Concordia Elbląg - Lechia Zielona Góra

Korona Kielce - Stal Mielec

Chrobry Głogów - Polonia Warszawa

Resovia Rzeszów - Lech Poznań

Sandecja Nowy Sącz - Cracovia Kraków

Przypomnijmy, że w I rundzie Pucharu Polski uczestniczy 56 drużyn: 16 zwycięzców Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, 15 zespołów PKO BP Ekstraklasy 2023/24, 15 zespołów I ligi 2023/24 i 10 zwycięzców rundy wstępnej. Wolne losy otrzymały drużyny, które awansowały do europejskich pucharów: Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa, Wisła Kraków. Mecze tej fazy rozgrywek odbędą się od 24 do 26 września. Gospodarzami meczów I rundy są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej, a w przypadku meczów z udziałem zespołów z tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są drużyny wylosowane jako pierwsze. Następna runda, czyli 1/16 finału (już z udziałem zespołów występujących w europejskich pucharach) odbędzie się w dniach 29-31 października. A finał zaplanowano tradycyjnie na 2 maja 2025 r.

(mij)