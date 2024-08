Piłka nożna. Puchar Polski czas zacząć. W środę Kotwica – Skra w Kołobrzegu

Kotwica rozpoczyna w środę na własnym stadionie rozgrywki Pucharu Polski. Fot. Ryszard PAKIESER

We wtorek wystartował Puchar Polski na szczeblu centralnym. W rundzie wstępnej zaplanowano 10 spotkań, a w tej fazie wystąpi jeden zachodniopomorski zespół. Beniaminek I ligi Kotwica w środę o godz. 18 w Kołobrzegu zagra z outsiderem II ligi Skrą Częstochowa. Dwie szczecińskie drużyny Pogoń i Świt do pucharowych zmagań dołączą we wrześniu w kolejnej rundzie.

Kotwica po trzech kolejkach I ligi ma na koncie dwa remisy i wyjazdową wygraną w weekend ze Stalą Stalowa Wola 2:0. Rywal z Częstochowy nie dość, że do zmagań w II lidze za zaległości finansowe przystąpił z ujemnym dorobkiem punktowym, to jeszcze przegrał trzy kolejne mecze, w tym ostatni na własnym obiekcie z Hutnikiem Kraków 1:4.

Zwycięzcy 10 spotkań rundy wstępnej awansują do I rundy, gdzie do rywalizacji dołączy 18 klubów ekstraklasy, 16 drużyn I ligi i 16 zwycięzców wojewódzkich rozgrywek PP. W gronie tym będzie Pogoń Szczecin i Świt Skolwin. Losowanie tej fazy zaplanowano 20 sierpnia, a mecze I rundy 25 września.

(woj)