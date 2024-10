Piłka nożna. Pogoń z Puszczą

W jedynym ligowym meczu z Puszczą na Twardowskiego, który odbył się w maju tego roku, jedyną bramkę strzelił Grek Leonárdo Koútris, a gratulacje składa mu rodak Efthýmis Kouloúris. Fot. Ryszard PAKIESER

W piątek o godz. 20.30 na Twardowskiego piłkarze szczecińskiej Pogoni w meczu PKO BP Ekstraklasy zmierzą się z Puszczą Niepołomice i są zdecydowanymi faworytami, gdyż z kompletem zwycięstw prowadzą w tabeli spotkań domowych (o 3 punkty wyprzedzają wiceliderującego Lecha Poznań), a rywale w tabeli wyjazdów plasują się na odległej 15. pozycji z zaledwie dwoma remisami.

Licząc kolejne ligowe zwycięstwa portowców u siebie, to jest ich aż 8, gdyż oprócz 6 wygranych w obecnych rozgrywkach, triumfowali też w dwóch ostatnich pojedynkach poprzedniego sezonu, a szczęśliwa seria rozpoczęła się od pokonania... właśnie Puszczy 1:0 po golu Leonárdo Koútrisa, co miało miejsce 6 maja. Najbliższe spotkanie z niepołomiczanami będzie dopiero trzecim w historii bojem szczecinian z leśną drużyną o ligowe punkty, a oba pojedynki rozegrane zostały w poprzednim sezonie i zakończyły się udanie, gdyż w listopadzie 2023 roku Duma Pomorza pokonała przeciwników na wyjeździe 2:0 po bramkach Kamila Grosickiego i Efthýmis Kouloúrisa. Z ekipą z Niepołomic Pogoń dwukrotnie grała w Pucharze Polski, a był to ćwierćfinałowy dwumecz w sezonie 2016/17. Na wyjeździe granatowo-bordowi triumfowali 2:1 po bramkach Ricardo Nunesa i Adama Frączczaka, zaś na Twardowskiego Pogoń zwyciężyła 2:0 po golach Kamila Drygasa i Adama Frączczaka.

W piątek naszej drużyny po raz kolejny nie poprowadzi trener Robert Kolendowicz, który najprawdopodobniej oglądał zawody będzie tradycyjnie z pokoju klubowych analityków, co jest efektem czerwonej kartki w poprzednim pojedynku w grodzie Gryfa i zastąpi go asystent Paweł Ozga. W ostatnim pojedynku portowców z Rakowem pod Jasną Górą za tzw. akcję ratunkową czerwoną kartką został ukarany w naszej drużynie grecki stoper Dimítris Keramítsis i w związku z tym będzie zmuszony do pauzy w spotkaniu z Puszczą. Zagrożeni przerwą od gry z powodu uzbierania trzech żółtych kartek na przestrzeni sezonu są w naszej drużynie: Efthýmis Kouloúris, Fredrik Ulvestad, Léo Borges, Linus Wahlqvist oraz Valentin Cojocaru. Z uwagi na kontuzje nie zagrają zaś: Mariusz Malec, Danijel Lončar i Patryk Paryzek. Tak więc bardzo odchudzona ostatnio kadra portowców pomniejszyła się o kolejne dwa nazwiska (Keramítsis, Paryzek) i choć nie byli to zawodnicy podstawowego wyboru, to jednak ławka rezerwowych znowu została skrócona... W ekipie rywali nikt nie będzie musiał cierpieć za kartki, a ostatnio trener Tomasz Tułacz nie miał do swojej dyspozycji jedynie kontuzjowanego Artura Siemaszki.

(mij)

13. kolejka

PIĄTEK

Piast - Lechia 18.00

POGOŃ - Puszcza 20.30

SOBOTA

Cracovia - Motor 14.45

Śląsk - Raków 17.30

Lech - Radomiak 20.15

NIEDZIELA

Stal - Zagłębie 12.15

Jagiellonia - Korona 14.45

Widzew - Górnik 17.30

Legia - GKS Katowice 20.15

Tabela po 12 kolejkach

1. Lech Poznań 28 23-7 9 1 2

2. Raków Częstochowa 26 16-4 8 2 2

3. Jagiellonia Białystok 25 21-18 8 1 3

4. Cracovia Kraków 23 22-17 7 2 3

5. POGOŃ Szczecin 19 17-14 6 1 5

6. Legia Warszawa 19 20-12 5 4 3

7. Widzew Łódź 19 17-15 5 4 3

8. Piast Gliwice 18 12-10 5 3 4

9. GKS Katowice 16 18-13 4 4 4

10. Motor Lublin 15 13-17 4 3 5

11. Górnik Zabrze 15 16-15 4 3 5

12. Zagłębie Lubin 14 9-17 4 2 6

13. Radomiak Radom 12 16-18 4 0 7

14. Korona Kielce 12 9-18 3 3 6

15. Stal Mielec 11 10-16 3 2 7

16. Lechia Gdańsk 9 13-23 2 3 7

17. Śląsk Wrocław 8 11-18 1 5 5

18. Puszcza Niepołomice 8 10-21 1 5 6