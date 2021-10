Piłka nożna. Pogoń wyeliminowana z UEFA Youth League

Młodzieżowa drużyna Pogoni nie zdołała wywalczyć awansu do II rundy UEFA Youth League. Trzybramkowa zaliczka z meczu w Szczecinie okazała się zbyt skromna. W Hiszpanii portowcy ulegli Deportivo 4:0, tracąc decydującą bramkę w 90. minucie.

Deportivo de La Coruna - Pogoń Szczecin 4:0 (3:0); 1:0 Białczyk (12. samobójcza), 2:0 Guerra (28), 3:0 Najera (36), 4:0 Baldomar (90)

Pogoń: Łukasz Łęgowski - Dawid Rezaeian, Konrad Magnuszewski, Maciej Białczyk, Borys Freilich, Jakub Lis (59. Mateusz Bąk), Kamil Kort, Mateusz Łęgowski, Kacper Łukasiak, Mariusz Fornalczyk - Fabian Grzelka (86. Olaf Korczakowski).

To jednak nie bramka stracona w końcówce meczu, a imponująca w wykonaniu młodych Hiszpanów pierwsza połowa rozstrzygnęła losy meczu. Deportivo już po 36 minutach rewanżu prowadziło 3:0. Od początku spotkanie przebiegało pod dyktando Hiszpanów. Przeważali od pierwszego gwizdka i w 12. minucie zmusili do błędu środkowego obrońcę - Macieja Białczyka, który niefortunnie skierował piłkę do własnej siatki. Kolejne dwie bramki Deportivo zdobyło jeszcze przed przerwą.

W drugiej połowie spotkanie było już dużo bardziej wyrównane, a bliscy zdobycia bramki byli Grzelka, Łęgowski i Łukasiak. To jednak Hiszpanie zadali decydujący cios. W 90. minucie akcje skutecznie wykończył rezerwowy Baldomar.

Rywalem RC Deportivo w drugiej rundzie będzie izraelskie Maccabi Hajfa.

(woj)