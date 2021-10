Piłka nożna. Arkonia gromi Ehrle

W sobotę szczecińskie zespoły rozegrały 10 kolejke Klasy Okręgowej. Iskierka Szczecin planowo wygrała w na wyjeździe z Iskrą Banie 5:2. Arkonia Szczecin rozgromiła na boisku w Dobrej beniaminki ligi Ehrle aż 7:0, zaś Stal Szczecin przegrała w Barlinku z miejscową Pogonią 1:2.

Iskra Banie - Iskierka Szczecin 2:5 (1:2); 1:0 Damian Anulicz (9 karny), 1:1 Witold Krym (16 karny), 1:2 Maks Gregoruk (45), 1:3 Maks Gregoruk (48), 1:4 Witold Krym (60 karny), 2:4 Kamil Kuzio (84), 2:5 Jakub Pożyczka (90).

Spotkanie nie zaczęło się dobrze dla Iskierki. W 9 minucie po faulu Artura Gapińskiego na zawodniku gospodarzy, sędzia podyktował jedenastkę dla zespołu Iskry. Piłkarze z Bani objęli prowadzenie. Podrażnieni zawodnicy Iskierki szybko zareagowali na wydarzenia boiskowe. Po faulu na Pożyczce w polu karnym, pewnym wykonawcą jedenastki był Klym. Szczecinianie cały czas dominowali, jednak nie mogli tego udokumentować kolejnymi golami. Dopiero w 45 minucie drugą bramkę dla Iskierki zdobył Gregoruk. Druga połowa zaczęła się tak samo jak skończyła pierwsza, czyli bramką Gregoruka, który wykończył akcję Antczaka. W 60 minucie było już 1:4. Po raz kolejny faulowany w polu karnym był Pożyczka, a pewnym wykonawcą rzutu karnego ponownie był Klym. W 86 minucie gospodarze strzelili drugą bramkę, ale to Iskierka kolejnym golem zamknęła ten mecz. W 90 minucie wynik ustalił niezawodny Pożyczka. Iskierka tym samym umocniła się na pozycji lidera.

Ehrle Dobra - Arkonia Szczecin 0:7 (0:2); 0:1 Rafał Sinkowski (10), 0:2 Bartosz Stawicki (21), 0:3 Michał Górski (55), 0:4 Adrian Gościło (56), 0:5 Michał Górski (66), 0:6 Michał Bachmatiuk (77), 0:7 Michał Krajewski (89).

Od pierwszej minuty sobotniej potyczki dobrze dysponowany zespół Arkonii stwarzał raz po raz okazje bramkowe. Duża ruchliwość oraz wykorzystanie skrzydeł przekładały się na przebieg wydarzeń na boisku. Worek z bramkami otworzył się w 11 minucie. Bramkę zdobył Sinkowski, który dostał dokładne podanie w tempo od wracającego po dłuższej przerwie do gry Kossakowskiego. Po kilku minutach nastąpiła indywidualna akcja Chylińskiego, który po minięciu czterech rywali wyłożył piłkę pod nogi Stawickiego, a ten z bliska strzelił do pustej bramki. Gospodarze do przerwy dwukrotnie odpowiedzieli groźnymi akcjami, ale pewnie bronił bramkarz Arkonii Małek. Druga połowa to kontynuacja ofensywnej gry Arkonii i aż pięć kolejnych bramek. Ozdobą meczu były gole Górskiego. W tej odsłonie trafiali również Gościło, ponownie aktywny Górski, a wynik ustalił młody Krajewski, dla którego był to drugi kolejny mecz z bramką w seniorach.

Pogoń Barlinek - Stal Szczecin 2:1 (1:0); 1:0 Kamil Dydyna (40), 1:1 jakub Wośkowiak (53), 2:1 Daniel Baranowski (57).

Warto odnotować pierwsze zwycięstwo Energetyka Gryfino, który pokonał u siebie Sokół Pyrzyce 1:0. Zwycięską bramkę zdobył Robert Śliwiński.

