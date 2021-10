Dwie bliźniacze rundy jesienne

Niedzielna porażka w Płocku była drugim ligowym niepowodzeniem Pogoni i trzecią po odpadnięciu z Pucharu Polski wpadką portowców w tym sezonie. Co ciekawe scenariusz tegorocznej rundy jesiennej jest niemal kopią pierwszych miesięcy sezonu 2020/21.

Pogoń po 11 kolejkach tegorocznego sezonu ma na koncie 19 punktów. Wygrała pięć spotkań, cztery zremisowała i dwa przegrała. Identyczny dorobek portowcy mieli rok temu po 11 rozegranych meczach. Podobny jest również bilans bramkowy w analogicznym okresie. Pogoń ma dziś 16 zdobytych i 9 straconych bramek, a przed rokiem po 11 meczach miała bilans 13-7.

Bilans na podium

Po fatalnym meczu w Płocku, w którym Pogoń nie stworzyła klarownych sytuacji bramkowych i przegrała 1:0, w internetowych forach nie milknie fala krytyki. Sami piłkarze również przyznają, że był to bardzo nieudany występ.

- Postronnemu kibicowi mecz nie mógł się podobać. Jeśli chodzi o nasz zespół, to utrzymywanie się przy piłce na nic się nie przełożyło. Nie stwarzaliśmy sobie wielu sytuacji. Nie po to trenujemy, nie po to kibice przychodzą na mecz, by potem oglądać dwie

...