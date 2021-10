Piłka nożna. Pogoń poległa w Płocku

kibic od wieków

2021-10-17 17:10:32

"Dobra passa" po przerwie na reprezentację trwa w wykonaniu Pogoni w najlepsze.Co przerwa-Pogoń nie potrafi wygrać meczu.Stało się to już obsesją. No ale bądźmy szczerze-zespół był gorzej dysponowany i gorzej ułożony taktycznie.Nie miał prawa wygrać tego meczu.Gra od tyłu póki co przynosi zespołowi same straty niż pożytku.Kadrowo wyglądamy super,ale organizacja gry i założenia taktyczne -bardzo bardzo słabe.Nie wiem,może to "syndrom Stokowca" blokuje zesp.