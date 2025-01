Piłka nożna. Odchodzi Gorgon, kto następny?

Fot. Ryszard PAKIESER

Kolejny piłkarz, po Benedikcie Zechu i Wahanie Biczachczjanie, odchodzi tej zimy z ekstraklasowej jeszcze Pogoni Szczecin, a jest nim 36-letni pomocnik Alexander Gorgon, który rozwiązał umowę z naszym klubem za porozumieniem stron, a karierę będzie kontynuował w austriackiej 1. Bundeslidze w SC Rheindorf Altach, czyli tam gdzie Zech.

Gorgon do Pogoni trafił w 2020 roku i zdobył dwa brązowe medale mistrzostw Polski, a także dotarł do finału Pucharu Polski oraz dwukrotnie wystąpił w europejskich pucharach. W granatowo-bordowych barwach rozegrał 109 meczów, a mianowicie 92 spotkania w PKO BP Ekstraklasie (20 strzelonych goli, 7 asyst), 6 pojedynków w Lidze Konferencji Europy i było jeszcze 11 zawodów Pucharu Polski (2 strzelone gole, 3 asysty).

Niestety, ale spodziewamy się, że kwestią dni, a może nawet godzin, będzie informacja podana przez Pogoń, czy Efthýmis Kouloúris odchodzi do koreańskiego FC Seul, czy do węgierskiej Dozsy Ujpest oraz do jakiego klubu trafi Linus Wahlqvist...

(mij)