Piłka nożna. Biczachczjan odchodzi z Pogoni?

Czy zobaczymy jeszcze Ormianina w granatowo-bordowych barwach? Fot. Ryszard PAKIESER

Portal internetowy 90minut poinformował, że być może pomocnik występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin, reprezentant Armenii Wahan Biczachczjan, wkrótce przeniesie się do izraelskiego klubu Maccabi Tel Awiw. Byłoby to kolejne osłabienie portowców, po zimowym powrocie do Austrii czołowego przez lata stopera Dumy Pomorza Benedikta Zecha. Ubytki w ekstraklasowej kadrze uzupełniane są jedynie młodzieżą z klubowej akademii, co zapewne odbije się już niedługo na wynikach... (mij)