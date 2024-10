Koszykówka. Pierwsza porażka w sezonie Orlen Basket Ligi koszykarzy Kinga

Fot. Archiwum

Pierwszej porażki w sezonie Orlen Basket Ligi doznali koszykarze Kinga. Wicemistrzowie Polski osłabieni brakiem Żołnierewicza, a po pod kilku akcjach także Woodarda, musieli uznać w Gdyni wyższość Arki.

Arka Gdynia - King Szczecin 83:79 (19:15, 20:22, 20:24, 24:18)

King: Dziewa 16, Mazurczak 15, Meier 13, Brown 11, Kostrzewski 8, Nicholson 8, Myers 3, Kierleiwcz 2, Wójcik 2, Woodard 1.

Wicemistrzowie Polski już po dwóch minutach meczu w Gdyni musieli sobie radzić bez jednego z liderów James Woodard. Amerykanin miał problemy z pachwiną i tym samym przy kontuzji stawu skokowego Przemysław Żołnierewicz King walczył w mocno okrojonym składzie. Mimo wszystko szczecinianie prowadzili po trzech kwartach 61:59. Finisz należał jednak do Arki. Rzut za trzy trafił Jabril Durham, wyprowadzając gdynian na prowadzenie 73:69. Skutecznie osobiste wykonywali później Łukasz Kolenda i Jakub Garbacz. Zespół z Trójmiasta ostatecznie triumfował na własnym parkiecie 83:79, wygrywając pierwszy mecz w sezonie. Gospodarzy poprowadzili do zwycięstwa zdobywca 23 punktów Stefan Djordjević i Łukasz Kolenda, który dorzucił 20 oczek. King w całym spudłował 12 rzutów z trzy punkty, a porażka jest niepokojąca w obliczu wtorkowego meczu Ligi Mistrzów z belgijskim Filou Oostende. Mecz zaplanowany we wtorek w szczecińskiej Netto Arenie (godz. 18.30)może mieć decydujący wpływ na układ tabeli grupy B i ewentualny awans do kolejnej fazy europejskich pucharów. Po dwóch kolejkach King i Filou nie mają jeszcze na koncie zwycięstwa.

(woj)