Kolarstwo. Małgorzata Krawczyk z brązem mistrzostw świata

Małgorzata Krawczyk na podium w Satoraljaujhely. Fot. SKSG Korona

W malowniczym Satoraljaujhely na Węgrzech rozgrywane są mistrzostwa świata głuchych w kolarstwie górskim, które potrwają do niedzieli, ale mamy już pierwszy sukces, bo reprezentantka polskiej kadry narodowej Małgorzata Krawczyk, będąca zawodniczką Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona, wykazała się niezwykłą determinacją i umiejętnościami, zdobywając brązowy medal w wyścigu XCE Cross-Country Eliminator. Jest to dynamiczny format wyścigów rowerowych, który testuje zarówno technikę jazdy, jak i szybkość reakcji zawodników.

Wyścig XCE charakteryzuje się krótką, ale wymagającą trasą, gdzie czterech zawodników rywalizuje w każdej serii, a tylko dwóch najszybszych przechodzi do kolejnej rundy, podnosząc stawkę i emocje z każdym etapem rywalizacji. Jest to format, który doskonale pasuje do energicznej i zwinnej postawy szczecinianki.

- Małgorzata Krawczyk na Węgrzech wystartuje jeszcze w dwóch kategoriach, a mianowicie XCO oraz XCM - poinformował nas wiceprezes zarządu szczecińskiej Korony Olgierd Kaczorowski. - Oczekiwania są wysokie, a wsparcie dla Gosi ogromne. Jej sukcesy na mistrzostwach to nie tylko osobiste zwycięstwa, ale także inspiracja dla innych sportowców niesłyszących, pokazująca, że ograniczenia mogą być przezwyciężone z determinacją i pasją. Gratulujemy Małgorzacie Krawczyk i trzymamy kciuki za kolejne medale. Jej osiągnięcia są dowodem na to, że sport jest dla wszystkich i każdy ma szansę na sukces, niezależnie od przeszkód. Czekamy na dalsze informacje z mistrzostw i życzymy powodzenia wszystkim zawodnikom.

(mij)